Эксперты рассказали, зачем Украина сражается за "вымершие" города

Уступая российским войскам по части тяжелой артиллерии, ВСУ пытаются вовлекать россиян в уличные бои, чтобы таким образом наносить больше потерь живой силе врага.

Российские войска пользуются своим преимуществом в дальнобойной артиллерии — обстреливают и сравнивают с землей города в Луганской и Донецкой областях, убивают или выгоняют местное население. Бойцы ВСУ идут на риск и оказывают отчаянное сопротивление россиянам в уличных боях. Но стоят ли жизней украинских военных эти полуразрушенные населенные пункты, которые президент Зеленский называет мертвыми? В NYT попытались разобраться в этом вопросе.

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По мнению аналитиков, вовлекая россиян в уличные бои в Северодонецке, наши военные пытаются хотя бы на время минимизировать преимущество ВС РФ в тяжелом вооружении. В ближнем бою выше вероятность того, что под ударами российской артиллерии погибнет их собственная живая сила.

"Если украинцам удастся втянуть их в ближние бои, которые ведутся между домами — отсюда и выше вероятность высоких потерь россиян", — пояснил Густав Грессель, эксперт по Украине и сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Уроки Сирийской войны

Но переходя на уличные бои, бойцы ВСУ очень рискуют, особенно после того, как россияне разрушили последний мост в Северодонецке. Уже по официальным оценкам, в таких боях Украина ежедневно теряет до 200 человек. Но при этом наносятся большие потери россиянам, чем в ходе артиллерийских и танковых боев в открытом поле.

Западное оружие поступает медленными темпами, и командование ВСУ, очевидно, считает, что подобная тактика стоит риска.

Еще до начала масштабного российского вторжения военнослужащие ВСУ изучали различные способы борьбы с превосходящими силами противника. Среди прочего, извлекались уроки из уличных боев Сирийской войны.

Перед началом вторжения военные инструкторы учили добровольцев, готовящихся защищать Киев, основам уличного боя на максимально близком расстоянии.

В Киеве готовились к уличным боям

Впрочем, в Киеве это не понадобилось: россияне были отброшены еще на подходах к городу. Вместе с тем, ВСУ использовали такой подход в городских боях в Мариуполе.

По словама военного эксперта Михаила Самуся, отчаянное сопротивление украинских военных также помогло выиграть время и сдержать наступление РФ на востоке Украины.

Пока неясно, как долго такая тактика будет приносить успех на Донбассе, на плоских равнинах которого у российской артиллерии есть преимущество, по мере того, как тяжелая артиллерия из США и других стран-партнеров следует в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что под Херсоном российские ГРУшники насилуют пленных резиновыми дубинками. Войска РФ несут высокие потери в Херсонской области, а потери возмещают издевательствами над украинскими военными.

Напомним, что Северодонецк полностью не захвачен, бои все еще продолжаются, по данным ISW. Аналитики рассказали, что россияне не спешат вводить пехоту в город, а наступление ведется при поддержке артиллерии и авиации.