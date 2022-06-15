Експерти розповіли, навіщо Україна бореться за "вимерлі" міста

Поступаючись російським військам у важкій артилерії, ЗСУ намагаються залучати росіян до вуличних боїв, щоб так завдавати більше втрат живій силі ворога.

Російські війська користуються своєю перевагою в далекобійній артилерії — обстрілюють і зрівнюють із землею міста в Луганській і Донецькій областях, убивають чи виганяють місцеве населення. Бійці ЗСУ йдуть на ризик і чинять відчайдушний опір росіянам у вуличних боях. Але чи варті життя українських військових ці напівзруйновані населені пункти, які президент Зеленський називає мертвими? У NYT спробували розібратися в цьому питанні.

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На думку аналітиків, залучаючи росіян у вуличні бої в Сєвєродонецьку, наші військові намагаються хоча б на якийсь час мінімізувати перевагу ЗС РФ у важкому озброєнні. У ближньому бою вища ймовірність того, що під ударами російської артилерії загине їхня власна жива сила.

"Якщо українцям вдасться втягнути їх у ближні бої, які ведуться між будинками, — звідси й вища ймовірність високих втрат росіян", — пояснив Густав Грессель, експерт щодо України та співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Уроки Сирійської війни

Але, переходячи на вуличні бої, бійці ЗСУ дуже ризикують, особливо після того, як росіяни зруйнували останній міст у Сєвєродонецьку. Вже за офіційними оцінками, у таких боях Україна щодня втрачає до 200 осіб. Але при цьому завдають більших втрат росіянам, ніж у ході артилерійських і танкових боїв у відкритому полі.

Західна зброя надходить повільними темпами, і командування ЗСУ, очевидно, вважає, що така тактика вартує ризику.

Ще до початку масштабного російського вторгнення військовослужбовці ЗСУ вивчали різні методи боротьби із силами противника, які переважають. Серед іншого, вчили уроки з вуличних боїв Сирійської війни.

Перед початком вторгнення військові інструктори навчали добровольців, які готувалися захищати Київ, основ вуличного бою на максимально близькій відстані.

У Києві готувалися до вуличних боїв

Утім, у Києві цього не знадобилося: росіяни були відкинуті ще на підходах до міста. Водночас ЗСУ використовували такий підхід у міських боях у Маріуполі.

За словами військового експерта Михайла Самуся, відчайдушний опір українських військових також допоміг виграти час і стримати наступ РФ на сході України.

Поки неясно, як довго така тактика приноситиме успіх на Донбасі, на плоских рівнинах якого російська артилерія має перевагу, в міру того, як важка артилерія зі США та інших країн-партнерів іде в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що під Херсоном російські ГРУшники ґвалтують полонених гумовими кийками. Війська РФ зазнають високих втрат у Херсонській області, а втрати відшкодовують знущанням із українських військових.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк повністю не захоплений, бої все ще продовжуються, за даними ISW. Аналітики розповіли, що росіяни не поспішають вводити піхоту в місто, а наступ ведеться за підтримки артилерії та авіації.