"Мы должны знать, кто их убил": в Харьков приехал прокурор суда в Гааге

Карим Хан лично оценил ущерб, нанесенный городу после вторжения РФ. Сейчас Международный уголовный суд собирает доказательную базу, по результатам которой предъявят обвинения.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан приехал в Харьков для того, чтобы лично оценить последствия обстрелов российской армии в городе. Об этом сообщила пресс-служба МУС в Twitter.

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"Это время, когда мы должны показать, что закон находится на передовой. Все участники конфликта несут ответственность и могут быть привлечены к ответственности в случае совершения преступления. Наша команда на месте, работает над раскрытием правды", — прокомментировал Карим Хан свой визит.

Как пишет русская служба BBC, в Харькове прокурор посетил место авиаудара по правительственным зданиям, а также жилой квартал, пострадавший от обстрелов ВС РФ.

[ + – ] Карим Хан в Харькове

Отвечая на вопрос журналиста, намеревается ли МУС преследовать представителей российской власти и командование ВС РФ, Хан сообщил, что пока суд занимается сбором доказательств военных преступлений, по результатам которых будут предъявлены обвинения.

В то же время Хан подчеркнул, что в ходе военных действий на каждом, у кого есть оружие и власть, лежат обязательства. По его словам, суд будет рассматривать ответственность всех сторон вооруженного конфликта.

"Если люди были убиты, мы должны знать, кто их убил. Если здания были повреждены, мы должны знать, кто их повредил. И было ли это оправдано военной необходимостью и соразмерно целям", — подчеркнул прокурор. Он отметил, что "никому не позволено безнаказанно делать все, что ему заблагорассудится".

[ + – ] Карим Хан во время визита в Харьков

В настоящее время в Украине по фактам военных преступлений возбуждено около 16 тыс. уголовных дел. Над расследованием и сбором информации работают не только украинские прокуроры, но и группы экспертов из Великобритании, Литвы, Словакии и Франции.

Напомним, правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад, в котором задокументировано применение кассетных боеприпасов и других неизбирательных средств нападения российской армии во время попытки захватить Харьков. Правозащитники нашли "крылья" и осколки запрещенных снарядов в разных районах города.

Ранее Фокус писал, что американское издание New York Times обнародовало ранее неизвестные кадры, свидетельствующие о военных преступлениях российских военнослужащих в городе Буча, Киевской области. Всего было опубликовано три видеоролика, показывающих события в городе с 4 по 5 марта.