Российская армия теряет бойцов сотнями, но находит резервы, — Гайдай (фото)

По словам главы областной военной администрации, Северодонецк является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Оккупанты не обращают внимание на жертвы, стараясь его взять.

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Российский армия теряет своих бойцов сотнями, однако находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам регионального политика, оккупанты продолжают давить в Северодонецке и Тошковке, а также уничтожают села Горской и Попаснянской громад.

Как подчеркивает Гайдай, Северодонецк является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. И ВС РФ не обращают внимание на собственные потери, стараясь его захватить.

"Когда-то целью россиян было взять столицу Украины за три дня. Через почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы только контролировать Северодонецк", — комментирует он.

В городе из 100 тыс. населения осталось лишь 10% — около 10 тыс. человек, утверждает Гайдай.

15 июня оккупанты ударили по территории предприятия "Стеклопластик" и бывшего завода вычислений. Также пострадали Павлоград и Синецкий.

"Штурм города продолжается и в текущую минуту. Наши военные держат оборону", — говорит глава региона.

Вчера ВСУ смогли отбить очередной штурм Тошковки, где с каждым днем все больше разрушений. "Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нирковом и других населенных пунктах", — перечисляет руководитель ОВА. В одном только Горском за день было разрушено 12 жилых домов.

Как считает Гайдай, россияне не думают о будущем населенных пунктов, которые они атакуют.

"Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы — и пошли дальше", — добавляет он.

[ + – ] Последствия обстрелов российской армии в Луганской области.

Ранее Фокус рассказывал, что сейчас происходит в Лисичанске и чем важна его оборона. Лисичанск — единственный город Луганской области, который полностью остается под контролем украинской армии.

15 июня в Северодонецке впервые открылся гуманитарный коридор. Оккупанты решили колонной переместить местных жителей в так называемые пункты временного размещения на подконтрольной РФ территории. Вернуться в Украину людям не позволили.