Російська армія втрачає бійців сотнями, але знаходить резерви, — Гайдай (фото)

За словами голови обласної військової адміністрації, Сєвєродонецьк є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Окупанти не звертають увагу на жертви, намагаючись його взяти.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська армія втрачає своїх бійців сотнями, проте знаходить резерви й продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами регіонального політика, окупанти продовжують тиснути в Сєвєродонецьку та Тошківці, а також знищують села Горської та Попаснянської громад.

Як наголошує Гайдай, Сєвєродонецьк є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. І ЗС РФ не звертають увагу на власні втрати, намагаючись його захопити.

"Колись метою росіян було взяти столицю України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертви, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк", — коментує він.

У місті зі 100 тис. населення залишилося лише 10% — близько 10 тис. осіб, стверджує Гайдай.

15 червня окупанти вдарили по території підприємства "Склопластик" та колишнього заводу обчислень. Також постраждали Павлоград та Синецький.

"Штурм міста триває і зараз. Наші військові тримають оборону", — говорить глава регіону.

Вчора ЗСУ змогли відбити черговий штурм Тошківки, де з кожним днем дедалі більше руйнувань. "Як і у Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах", — перераховує керівник ОВА. В одному тільки Горському за день зруйновано 12 житлових будинків.

Як вважає Гайдай, росіяни не думають про майбутнє населених пунктів, які вони атакують.

"Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні та школи — і пішли далі", — додає він.

[ + – ] Наслідки обстрілів російської армії в Луганській області

Раніше Фокус розповідав, що зараз відбувається в Лисичанську і чим важлива його оборона. Лисичанськ — єдине місто Луганської області, яке повністю залишається під контролем української армії.

15 червня в Сєвєродонецьку вперше відкрився гуманітарний коридор. Окупанти вирішили колоною перемістити місцевих жителів до так званих пунктів тимчасового розміщення на підконтрольній РФ території. Повернутись в Україну людям не дозволили.