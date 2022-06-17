"Крот" в Кремле: Bellingcat выяснил, как в США узнали о планах вторжения РФ в Украину

По словам Христо Грозева, о планирующейся масштабной войне знали всего 20 человек, среди них и завербованный американской разведкой агент. Он занимает должность даже выше Лаврова.

Журналист-расследователь Христо Грозев из проекта Bellingcat рассказал в интервью журналисту Павлу Каныгину о том, почему руководство США за несколько месяцев до начала вторжения в Украину с такой настойчивостью повторяло, что полномасштабная война неизбежна. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале "Продолжение следует".

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По словам Грозева, агент американской разведки в Кремле — это высокопоставленный чиновник, который входит в близкое окружение Путина и занимает должность выше главы кремлевского МИДа Сергея Лаврова.

"Американцы знали и видели то, что 99,9% российских силовиков не знали и не видели, — пояснил Грозев. — Этого можно добиться только имея "крота" на самом высоком уровне или какие-то супертехнологичные решения, о которых мы ничего не знаем".

Также Грозев уверен, что Лавров не знал о готовящемся начале войны и что к таким данным был доступ только 20 человек, в том числе и американского агента в Кремле.

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[ + – ] Христо Грозев — об "агентах" из путинского окружения и в целом о том, как американская разведка получает информацию с 20: 42.

"Здесь может быть и другой слив, потому что кроме этого военного политбюро, знали элитные ЧВК, отправленные за несколько недель до. И это могло быть источником США", — объяснил Грозев, упомянув о некой элитной ЧВК, подконтрольной главе Росгвардии Виктору Золотову.

Расследователь напомнил, что в то, что Путин начнет войну не верили и представители разведок других стран, в частности немецкой. В разведсообществе Германии не доверяли американцам, потому что они не делились с ними первоисточником этих данных.

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