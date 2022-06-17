"Кріт" у Кремлі: Bellingcat з'ясував, як у США дізналися про плани вторгнення РФ в Україну

За словами Христа Грозєва, про масштабну війну, що планується, знали всього 20 людей, серед них і завербований американською розвідкою агент. Він обіймає посаду навіть вище за Лаврова.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із проєкту Bellingcat розповів в інтерв'ю журналісту Павлу Канігіну про те, чому керівництво США за кілька місяців до початку вторгнення в Україну з такою наполегливістю повторювало, що повномасштабна війна неминуча. Відео інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі "Продолжение следует".

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За словами Грозєва, агент американської розвідки в Кремлі — це високопосадовець, який входить до близького оточення Путіна й обіймає посаду вище за голову кремлівського МЗС Сергія Лаврова.

"Американці знали і бачили те, що 99,9% російських силовиків не знали і не бачили, — пояснив Грозєв. — Цього можна досягти лише маючи "крота" на найвищому рівні або якісь супертехнологічні рішення, про які ми нічого не знаємо" ".

Також Грозєв впевнений, що Лавров не знав про початок війни, що готується, і що до таких даних був доступ тільки 20 людей, зокрема й американського агента в Кремлі.

Як у США дізналися про напад, що готується на Україну?

[ + – ] Христо Грозєв — про "агентів" із путінського оточення і в цілому про те, як американська розвідка отримує інформацію з 20:42.

"Тут може бути й інший злив, тому що крім цього військового політбюро, знали елітні ПВК, відправлені за кілька тижнів до. І це могло бути джерелом США", — пояснив Грозєв, згадавши про якусь елітну ПВК, підконтрольну голові Росгвардії Віктору Золотову.

Розслідувач нагадав, що в те, що Путін почне війну, не вірили і представники розвідок інших країн, зокрема німецької. У розвідувальному співтоваристві Німеччини не довіряли американцям, тому що вони не ділилися з ними першоджерелом цих даних.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії планували захоплення Києва за 12 годин. Про це розповів голова Міноборони Олексій Резніков. За його словами, такі відомості містились у документах, знайдених у загиблого у Київській області російського офіцера.

Нагадаємо, що, за твердженням ексглави ЮКОСА Леоніда Невзліна, інформація про хвороби Путіна — спецоперація ФСБ. Хворий диктатор не такий страшний, вважає підприємець, змушений переховуватися від переслідувань російської влади.