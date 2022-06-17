Украина получит достаточно оружия для победы, — Минобороны Великобритании

По словам Бена Уоллеса, в ближайшее время события будут развиваться гораздо враждебнее по отношению к российским войскам. Им будет сложнее выполнять боевые задачи.

Российская артиллерии превосходит украинскую в количественном отношении, в некоторых районах соотношение сил доходит до 20 к 1. Несмотря на это, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявляет, что западные союзники начали поставлять Украине дальнобойную артиллерию и ракетные системы, которые позволят Украине выиграть войну. Об этом сообщает Sky News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По прогнозам Уоллеса, Вооруженные силы Украины в скором времени смогут добиться значительного прогресса на востоке Украины.

Внимание уделятся и обучению украинских военнослужащих тому, как пользоваться западным вооружением. Это один из ключевых аспектов. По его словам, важно не только и не столько количество артиллерийских установок, сколько эффективность, с которой может использоваться отдельно взятая западная система.

"В некоторых районах они определенно превосходят в численности артиллерийских стволов, до 20 к одному. Это та артиллерия, на которую Россия делает ставку", — заявил Уоллес на брюссельской встрече министров обороны стран НАТО.

По его словам, Украине нужен не только список покупок.

"У вас есть ингредиенты и поваренная книга, чтобы приготовить еду. И мы можем помочь с этим", — заявил министр.

Он считает, что у Украины будет достаточно оружия, чтобы рассчитывать на победу в войне.

"Думаю, что украинцы получают и будут получать в ближайшие несколько недель достаточно возможностей, чтобы достичь значительного прогресса на востоке страны или защитить такие города, как Одесса", — сказал Уоллес.

Великобритания закупила и отремонтировала больше 20 дальнобойных установок M109 калибра 155-мм у бельгийской компании, которые отправляются в Украину.

Также, по словам Уоллеса, в Украину поставляются десятки, если не сотни противокорабельных ракет, которые помогут защититься от русских военных кораблей.

Министр отметил, что в ближайшее время события будут развиваться гораздо враждебнее по отношению к российским войскам, им будет сложнее выполнять свои боевые задачи.

"Главный вопрос в том, смогут ли украинцы отбросить их подальше или полностью выгнать со своих территорий. Время покажет", — сказал глава британского МО.

Ранее Фокус сообщал, что после оккупации Луганской и Донецкой областей руководство РФ планирует захват Николаева и Одессы — это следующие главные цели россиян после Донбасса.

Напомним, что под Херсоном ГРУшники насилуют пленных резиновыми палками. Один из вагнеровцев рассказал российскому журналисту о зверствах российской армии в отношении пленных бойцов ВСУ.