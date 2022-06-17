Україна отримає достатньо зброї, щоб перемогти у війні, — Міноборони Великої Британії

За словами Бена Воллеса, найближчим часом події розвиватимуться набагато ворожіше до російських військ. Їм буде складніше виконувати бойові завдання.

Російська артилерія перевершує українську в кількісному стосунку, в деяких районах співвідношення сил сягає 20 до 1. Незважаючи на це, глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявляє, що західні союзники почали постачати Україні далекобійну артилерію і ракетні системи, які дозволять Україні виграти війну. Про це повідомляє Sky News.

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За прогнозами Воллеса, Збройні сили України незабаром зможуть досягти значного прогресу на сході України.

Увага приділять і навчанню українських військовослужбовців, як користуватися західним озброєнням. Це один із ключових аспектів. За його словами, важлива не лише і не так кількість артилерійських установок, як ефективність, з якою може використовуватися окремо взята західна система.

"У деяких районах вони безперечно перевищують чисельність артилерійських стволів, до 20 до 1. Це та артилерія, на яку Росія робить ставку", — заявив Воллес на брюссельській зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

За його словами, Україні потрібний не лише список покупок.

"У вас є інгредієнти та кухонна книга, щоб приготувати їжу. І ми можемо допомогти з цим", — заявив міністр.

Він вважає, що Україна матиме достатньо зброї, щоб розраховувати на перемогу у війні.

"Думаю, що українці отримують і будуть отримувати протягом найближчих кількох тижнів достатньо можливостей, щоб досягти значного прогресу на сході країни або захистити такі міста, як Одеса", — сказав Воллес.

Велика Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних установок M109 калібру 155-мм у бельгійської компанії, які вирушають в Україну.

Також, за словами Воллеса, в Україну поставляються десятки, якщо не сотні протикорабельних ракет, які допоможуть захиститись від російських військових кораблів.

Міністр зазначив, що найближчим часом події розвиватимуться набагато ворожіше до російських військ, їм буде складніше виконувати свої бойові завдання.

"Головне питання в тому, чи зможуть українці відкинути їх якнайдалі або повністю вигнати зі своїх територій. Час покаже", — сказав глава британського МО.

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