Перед поездкой в Киев президент Франции попросил оружейную компанию расширить производство артиллерийских самоходок "Цезарь" и производить их быстрее.

Президент Франции Эммануэль Макрон направил руководству французской оружейной компании Nexter запрос на увеличение производства самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщает Sky News.

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Такое решение последовало после того, как французское руководство обязалось направить украинской армии еще шесть систем Ceasar .

Согласно источникам журналистов в Минобороны Франции, накануне перед визитом в Киев президент Франции попросил Nexter пересмотреть текущую организацию производства, чтобы в дальнейшем работать в режиме военного времени и производить системы дальнобойной артиллерии намного быстрее.

Прежде в Украину уже были отправлены 12 таких установок.

Гаубицы Ceasar

Гаубицы Ceasar калибра 155 мм c 2002 года выпускает французская компания Nexter. У таких систем высокая стратегическая и тактическая подвижность. Достаточно 60 секунд, чтобы развернуть САУ "Цезарь", сворачиваются они за 40 секунд. У этой разработки существенная дальность стрельбы, при этом эксплуатация сопряжена с низкими расходами.

Ранее Фокус сообщал, что, по утверждениям министра обороны Великобритании, Украина получит достаточно оружия для победы. Бен Уоллес анонсировал, что в ближайшее время события будут происходить намного враждебнее по отношению к войскам РФ. Выполнять свои задачи на поле боя им станет намного сложнее.

Напомним, что Украина добилась блестящей победы, не позволив Макрону "переобуться". По словам эксперта Андрея Пионтковского, Зеленский навсегда закрыл тему уступок России. У Кремля больше не будет возможностей давить на Украину с помощью коррумпированных западных чиновников.