Перед поїздкою у Київ президент Франції попросив збройову компанію розширити виробництво артилерійських самохідок "Цезар" і виробляти їх швидше.

Президент Франції Емманюель Макрон надіслав керівництву французької збройової компанії Nexter запит на збільшення виробництва самохідних артилерійських установок Caesar. Про це повідомляє Sky News.

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Таке рішення надійшло після того, як французьке керівництво зобов'язалося відправити українській армії ще шість систем Ceasar.

Згідно з джерелами журналістів у Міноборони Франції, напередодні перед візитом у Київ президент Франції попросив Nexter переглянути поточну організацію виробництва, щоб надалі працювати в режимі воєнного часу та виробляти системи далекобійної артилерії набагато швидше.

Раніше в Україну вже було відправлено 12 таких установок.

Гаубиці Ceasar

Гаубиці Ceasar калібру 155 мм з 2002 року випускає французька компанія Nexter. У таких систем висока стратегічна та тактична рухливість. Достатньо 60 секунд, щоб розгорнути САУ "Цезар", згортаються вони за 40 секунд. Ця розробка має суттєву дальність стрільби, водночас експлуатація пов'язана з низькими витратами.

Раніше Фокус повідомляв, що, як стверджує міністр оборони Великої Британії, Україна отримає достатньо зброї для перемоги. Бен Воллес анонсував, що найближчим часом події відбуватимуться набагато ворожіше до військ РФ. Виконувати свої завдання на полі бою їм набагато складніше.

Нагадаємо, що Україна здобула блискучу перемогу, не дозволивши Макрону "перевзутися". За словами експерта Андрія Піонтковського, Зеленський назавжди закрив тему поступок Росії. Кремль більше не матиме змоги тиснути на Україну за допомогою корумпованих західних чиновників.