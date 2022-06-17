"Умереть, не доехав до войны": в каких условиях держат призывников в ОРДЛО

Среди многих историй мобилизированных жителей под оккупацией есть и те, когда из-за условий содержания люди гибли прямо в на базах.

Среди всех мобилизированных жителей оккупированного Донецка есть и те, кто осознанно идут воевать против Украины. Однако несмотря на это не все из них доезжают до линии фронта. Фокус пообщался с жителями оккупированных территорий, чтобы узнать, как Путин вместо россиян мобилизовал жителей Донбасса.

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Дончанин Сергей рассказал историю его знакомого о том, как мобилизированные погибли находясь в интернате в оккупированной Макеевке.

"Мой мобилизованный знакомый рассказывал, как в феврале их привезли в здание интерната в Макеевке — перед тем, как отправить в Харьков. Условия были такие, что двое из мобилизованных умерли в этом же интернате. Один – угорел, так как спал возле буржуйки. Второй — замерз насмерть, потому что в основном помещении не было места и пришлось спать на улице. Позже приехали родители, и забрали тела", — комментирует собеседник.

Мотивацией добровольно идти воевать против Украины могут стать деньги. Оккупанты обещают вознаграждение в 70 тысяч рублей, что для "ДНР" значительная сумма.

Основной целью для Кремля в мобилизации жителей оккупированных территорий является отправка их на фронт вместо россиян. Таким образом проводится военное "импортозамещение".

Людей без военного опыта бросают в Херсонскую область, на Николаев, на Харьковскую область. Они несут страшные потери из-за отсутствия подготовки.

Более детально читайте о сложностях жизни украинцев на оккупированных территориях в материале "Не свои — не жалко. Как Путин вместо россиян мобилизовал жителей Донбасса".