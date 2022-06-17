"Померти, не доїхавши до війни": в яких умовах тримають призовників до ОРДЛО

Серед багатьох історій мобілізованих мешканців під окупацією є й ті, коли через умови утримання люди гинули прямо на базах.

Серед усіх мобілізованих жителів окупованого Донецька є й ті, хто усвідомлено іде воювати проти України. Однак, попри це, не всі з них доїжджають до лінії фронту. Фокус поспілкувався з жителями окупованих територій, щоб дізнатися, як Путін замість росіян мобілізував Донбас.

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Донеччанин Сергій розповів історію його знайомого про те, як мобілізовані загинули, перебуваючи в інтернаті в окупованій Макіївці.

"Мій мобілізований знайомий розповідав, як у лютому їх привезли до будівлі інтернату в Макіївці — перед тим, як відправити до Харкова. Умови були такі, що двоє з мобілізованих померли в цьому ж інтернаті. Один — угорів, бо спав біля буржуйки. Другий — змерз на смерть, тому що в основному приміщенні не було місця і довелося спати на вулиці. Пізніше приїхали батьки, і забрали тіла", — коментує співрозмовник.

Мотивацією добровільно йти воювати проти України можуть стати гроші. Окупанти обіцяють винагороду 70 тисяч рублів, що для "ДНР" значна сума.

Основною метою для Кремля у мобілізації жителів окупованих територій є відправлення їх на фронт замість росіян. Так проводиться військове "імпортозаміщення".

Людей без військового досвіду кидають у Херсонську область, Миколаїв, Харківську область. Вони зазнають страшних втрат через відсутність підготовки.

Детальніше читайте про складнощі життя українців на окупованих територіях у матеріалі "Не свої — не шкода. Як Путін замість росіян мобілізував мешканців Донбасу".