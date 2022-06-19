Почти как у взрослых: приднестровская копия Humvee

Не имея возможности заменить устаревшее советское вооружение с момента провозглашения "независимости" в начале 1990-х годов, квазигосударство стремилось пополнить свой парк машин за счет ряда собственных разработок.

Приднестровье, известное как "Приднестровская Молдавская Республика" (ПМР), за последнее десятилетие создало ряд весьма интересных конструкций боевых бронированных машин (ББМ). Не имея возможности заменить устаревшее советское вооружение с момента провозглашения "независимости" в начале 1990-х годов, квазигосударство стремилось пополнить свой парк машин за счет ряда собственных разработок. Многие из них основаны на уже существующих ББМ, которые затем были модифицированы для выполнения совершенно новых ролей. Пожалуй, лучшими примерами этого являются зенитная самоходная установка МТ-ЛБ и БТРГ-127 "Шмель", последний из которых начинал свою карьеру как минный тральщик ГМЗ-3.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный кустарному оружию Приднестровья.

Humvee на минималках. Встречайте приднестровский Transvee

Последняя разработка из Приднестровья – полноприводная легкая машина общего назначения на базе шасси старого грузовика. Дизайн, похоже, вдохновлен знаменитым американским Humvee, поэтому впредь мы будем называть эту машину Transvee за неимением лучшего названия. Впервые Transvee был замечен во время учений спецназа в феврале 2022 года. Там он появился вместе с военным внедорожником ГАЗ-66, на полноприводном шасси которого и базируется Transvee. Эксплуатационные характеристики, вероятно, аналогичны ГАЗ-66 образца 1960-х годов, который хорошо известен своей простотой в обслуживании и надежностью в полевых условиях.

[ + – ] Эксплуатационные характеристики, вероятно, аналогичны ГАЗ-66 образца 1960-х годов, который хорошо известен своей простотой в обслуживании и надежностью в полевых условиях

Чтобы упростить производство и свести затраты к минимуму, инженеры стремились использовать как можно больше компонентов ГАЗ-66. Интересно, что это касается не только шасси ГАЗ-66, но и передней части его кабины. Для каждого Transvee используются две отдельные кабины ГАЗ-66, причем вторая приваривается в противоположном направлении от передней части, образуя раму автомобиля. В распоряжении местных военных еще много ГАЗ-66, хотя за последнее десятилетие по крайней мере часть из них удалось заменить на Урал-4320 и КамАЗ 6х6, ввезенные из России в качестве гражданских грузовиков.

Изобретательность в изоляции: приднестровская копия Humvee

Мы не так много знаем о конструкции Transvee и о количестве произведенных на данный момент экземпляров. Учитывая, что количество грузовиков ГАЗ-66 превышает оперативные потребности приднестровской армии, весьма вероятно, что производство в один прекрасный день достигнет внушительных показателей. В случае дальнейшего производства конструкция наверняка изменится, а значит, внешний вид и характеристики автомобиля также обновятся.

[ + – ] Легкий грузовик ГАЗ-66 с колесной формулой 4х4

Transvee предназначен в основном для перевозки личного состава и легких грузов за линией фронта, для чего он оснащен грузовым отсеком с тентом в задней части. Во время учений Transvee использовался для переброски подразделений спецназа. Как и ранние версии Humvee, Transvee не бронирован, и чтобы выйти из-под удара, ему придется рассчитывать на свою скорость и проходимость. Несмотря на то, что Transvee обходится без какой-либо серьезной брони, на нем есть место наводчика, оснащенное 7,62-мм легким пулеметом ПК(M).

Приднестровская армия уже имеет опыт в разработке и переоборудовании ряда штурмовых машин на базе вездесущего УАЗ-469 и даже внедорожника "Лада Нива". Поскольку эти машины легко доступны по всей непризнанной республике и запросто могут быть импортированы как гражданские автомобили, неудивительно, что местные военные по-прежнему используют их для всех мыслимых заданий, включая наступательные. Большинство этих машин вооружены одним легким или тяжелым пулеметом, хотя существует и вариант с пусковой установкой ПТРК 9M111 "Фагот".

[ + – ] Transvee предназначен в основном для перевозки личного состава и легких грузов за линией фронта, для чего он оснащен грузовым отсеком с тентом в задней части

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