Безумный Макс в Приднестровье. Кустарные боевые машины непризнанного анклава

Украина запретила провоз российских военных грузов через свою территорию в Приднестровье, что только сопутствует благодатной среде для создания там новых боевых машин-переделок.

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Зенитные войска России известны тем, что используют множество суровых самоходных зенитных установок 2К22 "Тунгуска" и "Панцирь-С1". Некоторое количество ЗСУ-23 "Шилка" также продолжает нести службу – по крайней мере четыре из них были потеряны во время российского вторжения в Украину. Новые боевые машины этой категории, включая модернизированные варианты "Панциря" и "Тунгуски", а также обновления для них разрабатываются по сей день. Тем более иронично, что последним пополнением российского зенитного арсенала стал самодельный ПТРК, который в настоящее время развернут в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в отколовшемся от Молдовы Приднестровье.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный кустарному оружию Приднестровья.

Умельцы Приднестровья и их поделки: кустарная российская ЗСУ

Хотя эту самодельную конструкцию точнее было бы назвать машиной огневой поддержки, ее предназначение как зенитной установки подтвердил офицер ОГРВ в Приднестровье в интервью российскому телевидению. Конструкция предусматривает установку модернизированной башни БТР-70 с двумя 12,7-мм тяжелыми пулеметами НСВ на стандартную многоцелевую бронированную машину МТ-ЛБ. В начале 2020 года ее произвели в ограниченном количестве как для ОГРВ, так и для приднестровской армии. Двойные 12,7-мм пулеметы с определенной степенью эффективности можно использовать против низколетящих вертолетов, хотя специального зенитного или ночного прицела на машине нет.

[ + – ] Конструкция предусматривает установку модернизированной башни БТР-70 с двумя 12,7-мм тяжелыми пулеметами НСВ на стандартную многоцелевую бронированную машину МТ-ЛБ

Приднестровье, официально известное как Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), оставалось в тени с момента провозглашения независимости в качестве советской республики в 1990 году и последующего насильственного отделения от Молдовы в 1992 году. Несмотря на прекращение вооруженного конфликта в том же году, ситуация в Приднестровье остается сложной, поскольку отделившееся государство желает присоединиться к Российской Федерации, но при этом продолжает сильно зависеть от Молдовы для экспорта ограниченного количества товаров, производимых его экономикой. Несмотря на спорный статус Приднестровья, оно функционирует как де-факто национальное государство с собственной армией, военно-воздушными силами и даже собственной военной промышленностью.

Россия до сих пор сохраняет ограниченное военное присутствие в Приднестровье. В апреле 1995 года бывшая 14-я гвардейская армия, дислоцировавшаяся на подконтрольной Приднестровью территории, стала Оперативной группой российских войск, которая с тех пор сократилась до двух батальонов и не более 1500 военнослужащих. Окруженная с одной стороны Молдовой, а с другой – Украиной, ОГРВ не может заменить свой стареющий автопарк с тех пор, как Украина запретила провоз российских военных грузов через свою территорию в 2014 году, а год спустя официально денонсировала договор, позволяющий России это делать. Таким образом, ОГРВ продолжает в основном использовать машины, снятые с вооружения на материковой части России, такие как БТР-60, БРДМ-2 и МТ-ЛБ.

Приднестровская армия также продолжает эксплуатировать небольшое количество МТ-ЛБ, которые принимали участие в параде на улицах Тирасполя в сентябре 2020 года. Но поскольку оперативная необходимость в большом парке артиллерийских тягачей МТ-ЛБ невелика, похоже, что большинство машин в настоящее время простаивают на складах или переданы ОГРВ. Возможно также, что машины, модернизированные до самодельных ЗСУ, уже были в парке ОГРВ, но только недавно были переоборудованы для выполнения своей новой роли. Хотя фактическое количество МТ-ЛБ, имеющихся в распоряжении Приднестровской армии и ОГРВ, остается неизвестным, их число, скорее всего, более чем достаточно для модернизации большего количества машин.

[ + – ] Приднестровская армия также продолжает эксплуатировать небольшое количество МТ-ЛБ, которые принимали участие в параде на улицах Тирасполя в сентябре 2020 года

Несколько МТ-ЛБ, избыточные в своей изначальной роли артиллерийских тягачей во время гражданской войны в Молдове 1992 года, использовались в качестве временных боевых бронированных машин в армиях обеих сторон. Обычно непосредственно над отделением для пехоты или грузов на них устанавливались 14,5-мм зенитные орудия ЗПУ-2 или 23-мм ЗУ-23. Из-за очень тонкой брони эти машины оказались легкой добычей для РПГ и противотанковых орудий (которые широко применялись во время войны 1992 года), но, тем не менее, хорошо зарекомендовали себя во время городских боев в городе Бендеры и других местах.

Благодаря положительному опыту во время войны 1992 года силы Приднестровья двадцать лет спустя вновь обратились к платформе МТ-ЛБ, чтобы усилить свой парк БМП. Вместо внешнего пулемета АА на МТ-ЛБ теперь установлена специальная башня с двумя 12,7-мм НСВ. В дополнение к двойной пулеметной установке МТ-ЛБ также оснащен небольшой башней в передней части машины, в которой размещается один 7,62-мм легкий пулемет ПКТ. Машина защищена от огня стрелкового оружия и осколков взрывчатки.

Для увеличения эффективного радиуса обстрела сверху была установлена башня БТР, в результате чего профиль МТ-ЛБ значительно увеличился. Считается, что башня местной разработки, но она очень похожа на башню МА9 на базе БТР-80, созданную российским предприятием "Муромтепловоз" для установки на БТР и МТ-ЛБ. MA9 также оснащена двумя 12,7-мм пулеметами более современного типа "Корд". Армии России и Украины имеют на вооружении аналогичные МТ-ЛБ, оснащенные башнями БРДМ-2 и БТР, которые в настоящее время используются на полях сражений в Украине.

[ + – ] Для увеличения эффективного радиуса обстрела сверху была установлена башня БТР, в результате чего профиль МТ-ЛБ значительно увеличился

В окончательный вариант конструкции практически не внесли изменений, кроме башни и брызговиков на некоторых машинах. Гидравлический бульдозерный отвал в задней части машины сохранили – это означает, что машина по-прежнему может выполнять свои изначальные многоцелевые задачи.

В настоящее время ни приднестровские военные, ни Оперативная группа российских войск не в состоянии приобрести более современную технику для замены устаревших машин – а значит, Приднестровье останется благодатной средой для создания новых машин-самоделок. Разработка и переоборудование по крайней мере восьми минных заградителей ГЗМ-3 в БТРГ-127 "Шмель" и производство РСЗО "Прибор-2" показывает, что приднестровские инженеры (возможно, не без помощи российских наработок) достаточно изобретательны, чтобы обеспечить свои войска изделиями местного производства.

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