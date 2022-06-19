Раненный Маси Найем показал первое фото после операции и поблагодарил врачей (фото)

По словам адвоката, он помнит момент ранения. Еще несколько раз он приходил в сознание при транспортировке. Однако брат помог ему установить личности благодетелей.

В день медработника адвокат Маси Найем поблагодарил врачей и других людей, оказавшим ему помощь после ранения под Славянском. По его словам, он помнит только мгновение, когда его ранили, также он несколько раз приходил в сознание, когда его перевозили. Однако запомнить лица людей, он не смог, потому что лицо было залито кровью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Его брат Мустафа назвал военнослужащему имена тех, кто ему помог после разорвавшегося боеприпаса. Сослуживцы Найема дотащили его до Славянска, а затем перевезли в больницу Днепра.

"Моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуироваться и врачами, сделавшим операцию. И конечно, родными, которые все время рядом", — написал адвокат, также отметив, что после такой травмы немногие остаются в сознании, но ему повезло, и сейчас он может свободно анализировать произошедшее.

Найем отметил, что теперь ежедневно будет благодарить всех, кто помог ему выжить.

[ + – ] Маси Найем Фото: Facebook

Он выразил благодарность сослуживцу с позывным "Байкер", который довез его до Славянска, где в дальнейшем ему оказывали помощь медработники.

Первой добровольческой мобильной больницы им. Николая Пирогова. Затем он оказался в Краматорской больнице усилиями международной организации MOAS, основанной в 2013 году для спасения мигрантов, которые пытаются попасть в развитые страны по Средиземноморью.

Также Найем поблагодарил тех, кто помогал ему в Краматорске:

начальник медицинской службы, майор Андрийцев Степан Степанович;

начальник операционного отделения медицинской роты Маланчук Виталий Ярославович;

ординатор Крашевский Иван Михайлович;

врач-анестезиолог Посавичная Инна Васильевна;

В дальнейшем Маси Найема перевезли в Днепр усилиями, опять же, команды MOAS. Среди них были водитель Тарас, парамедик Виктор из Турции и анестезиолог из Польши.

В Днепре его приняла команда Сергея Анатольевича Рыженкова, главврача больницы им. Мечникова. Операцией руководил заведующий отделением нейрохирургии Сирко Андрей Григорьевич.

Найем горячо поблагодарил своих благодетелей, отметив, что его жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря им.

Ранее Фокус сообщал, что брат Мустафы Найема, который остался без глаза после осколочного ранения в области головы, беспокоится о своем друге, который находится находится в коме.