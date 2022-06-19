Поранений Масі Найєм показав перше фото після операції та подякував лікарям (фото)

За словами адвоката, він пам’ятає момент поранення. Ще кілька разів він приходив до тями під час транспортування. Проте брат допоміг йому встановити особи благодійників.

У день медпрацівника адвокат Масі Найєм подякував лікарям та іншим людям, які надали йому допомогу після поранення під Слов'янськом. За його словами, він пам'ятає лише мить, коли його поранили, також він кілька разів приходив до тями, коли його перевозили. Однак запам'ятати обличчя людей він не зміг, тому що обличчя було залите кров'ю. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Його брат Мустафа назвав військовослужбовцю імена тих, хто йому допоміг після боєприпасу, що розірвався. Товариші по службі Найєма дотягли його до Слов'янська, а потім перевезли до лікарні Дніпра.

"Моє життя після поранення подароване мені побратимом, водіями, які допомогли евакуюватися і лікарями, які зробили операцію. І звичайно, рідними, які весь час поряд", — написав адвокат, також зазначивши, що після такої травми небагато залишаються у свідомості, але йому пощастило, і тепер він може вільно аналізувати подію.

Найєм зазначив, що тепер щодня дякуватиме всім, хто допоміг йому вижити.

[ + – ] Масі Найєм Фото: Facebook

Він висловив подяку товаришу по службі з позивним "Байкер", який довіз його до Слов'янська, де надалі йому надавали допомогу медпрацівники.

Першої добровольчої мобільної лікарні ім. Миколи Пирогова. Потім він опинився у Краматорській лікарні зусиллями міжнародної організації MOAS, заснованої у 2013 році для порятунку мігрантів, які намагаються потрапити до розвинених країн Середземномор'я.

Також Найєм подякував тим, хто допомагав йому у Краматорську:

начальник медичної служби, майор Андрійцев Степан Степанович;

начальник операційного відділення медичної роти Маланчук Віталій Ярославович;

ординатор Крашевський Іван Михайлович;

лікар-анестезіолог Посавична Інна Василівна;

Надалі Масі Найєма перевезли до Дніпра зусиллями, знову ж таки, команди MOAS. Серед них були водій Тарас, парамедик Віктор із Туреччини й анестезіолог із Польщі.

У Дніпрі його прийняла команда Сергія Анатолійовича Риженкова, головного лікаря лікарні ім. Мечникова. Операцією керував завідувач відділу нейрохірургії Сірко Андрій Григорович.

Найєм палко подякував своїм благодійникам, зазначивши, що його життя та подальші справи можливі саме завдяки їм.

Раніше Фокус повідомляв, що брат Мустафи Найєма, який залишився без ока після осколкового поранення в голову, переймається за свого друга, який перебуває в комі.