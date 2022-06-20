ВСУ потеряли контроль над Метелкино рядом с Северодонецком, — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты завели в район боев огромного количество техники, чтобы пытаться продавить линию украинской обороны.

Российские войска усилили артиллерийские и авиационные обстрелы Луганской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Вся окраина Северодонецка около "промки", завода "Азот" обстреливается постоянно. В направлении Тошковки и Устиновки враг пытается сделать прорыв и закрепиться. Поэтому все близлежащие населенные пункты также обстреливаются", — сказал он.

По словам Гайдая, россияне завели в район боев множество единиц тяжелой техники, это привело к потере контроля ВСУ над поселком Метелкино.

"Примерно полтора БТГр, десятки единиц БМП, танков и тяжелой артиллерии, — описал Сергей Гайдай силы оккупантов. — Метелкино, к сожалению, мы на сегодняшний день не контролируем и враг продолжает наращивать резервы. Мы видим, что они такой ползучей тактикой пытаются продавить линию обороны".

19 июня британская разведка сообщила, что в последние дни российские войска возобновили попытки штурма в Харьковской области для создания Северодонецкого котла.

Глава Минобороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия теряет боевую мощь, задействуя большое количество военных и техники для постепенного усиления в одном районе. Институт изучения войны (ISW) в своем отчете предположил: ВС РФ сосредоточили большую часть имеющихся у них боевых подразделений для захвата Северодонецка и Лисичанска, перебросив ресурсы с других направлений наступления, но все равно несут тяжелые потери.