ВСУ потеряли контроль над Метелкино рядом с Северодонецком, — Гайдай (видео)
По словам главы Луганской ОВА, оккупанты завели в район боев огромного количество техники, чтобы пытаться продавить линию украинской обороны.
Российские войска усилили артиллерийские и авиационные обстрелы Луганской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Вся окраина Северодонецка около "промки", завода "Азот" обстреливается постоянно. В направлении Тошковки и Устиновки враг пытается сделать прорыв и закрепиться. Поэтому все близлежащие населенные пункты также обстреливаются", — сказал он.
По словам Гайдая, россияне завели в район боев множество единиц тяжелой техники, это привело к потере контроля ВСУ над поселком Метелкино.
"Примерно полтора БТГр, десятки единиц БМП, танков и тяжелой артиллерии, — описал Сергей Гайдай силы оккупантов. — Метелкино, к сожалению, мы на сегодняшний день не контролируем и враг продолжает наращивать резервы. Мы видим, что они такой ползучей тактикой пытаются продавить линию обороны".
19 июня британская разведка сообщила, что в последние дни российские войска возобновили попытки штурма в Харьковской области для создания Северодонецкого котла.
Глава Минобороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия теряет боевую мощь, задействуя большое количество военных и техники для постепенного усиления в одном районе. Институт изучения войны (ISW) в своем отчете предположил: ВС РФ сосредоточили большую часть имеющихся у них боевых подразделений для захвата Северодонецка и Лисичанска, перебросив ресурсы с других направлений наступления, но все равно несут тяжелые потери.