ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поряд із Сєвєродонецьком, — Гайдай (відео)
За словами голови Луганської ОВА, окупанти завели в район боїв величезну кількість техніки, щоби намагатися продавити лінію української оборони.
Російські війська посилили артилерійські та авіаційні обстріли Луганської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Всю околицю Сєвєродонецька біля "промки", заводу "Азот" обстрілюють постійно. В напрямку Тошківки та Устинівки ворог намагається зробити прорив і закріпитися. Тому всі сусідні населені пункти також обстрілюють", — сказав він.
За словами Гайдая, росіяни завели в район боїв безліч одиниць важкої техніки, що призвело до втрати контролю ЗСУ над селищем Метьолкіне.
"Приблизно півтора БТГр, десятки одиниць БМП, танків та важкої артилерії, — описав Сергій Гайдай сили окупантів. — Метьолкіне, на жаль, ми на сьогодні не контролюємо і ворог продовжує нарощувати резерви. Ми бачимо, що вони такою повзучою тактикою намагаються продавити лінію оборони".
19 червня британська розвідка повідомила, що останніми днями російські війська відновили спроби штурму в Харківській області для створення Сєвєродонецького котла.
Глава Міноборони Великобританії Тоні Радакін заявив, що Росія втрачає бойову міць, задіявши велику кількість військових та техніки для поступового посилення в одному районі. Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті припустив: ЗС РФ зосередили більшу частину наявних у них бойових підрозділів для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, перекинувши ресурси з інших напрямків наступу, але все одно зазнають тяжких втрат.