ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поряд із Сєвєродонецьком, — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, окупанти завели в район боїв величезну кількість техніки, щоби намагатися продавити лінію української оборони.

Російські війська посилили артилерійські та авіаційні обстріли Луганської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Всю околицю Сєвєродонецька біля "промки", заводу "Азот" обстрілюють постійно. В напрямку Тошківки та Устинівки ворог намагається зробити прорив і закріпитися. Тому всі сусідні населені пункти також обстрілюють", — сказав він.

За словами Гайдая, росіяни завели в район боїв безліч одиниць важкої техніки, що призвело до втрати контролю ЗСУ над селищем Метьолкіне.

"Приблизно півтора БТГр, десятки одиниць БМП, танків та важкої артилерії, — описав Сергій Гайдай сили окупантів. — Метьолкіне, на жаль, ми на сьогодні не контролюємо і ворог продовжує нарощувати резерви. Ми бачимо, що вони такою повзучою тактикою намагаються продавити лінію оборони".

19 червня британська розвідка повідомила, що останніми днями російські війська відновили спроби штурму в Харківській області для створення Сєвєродонецького котла.

Глава Міноборони Великобританії Тоні Радакін заявив, що Росія втрачає бойову міць, задіявши велику кількість військових та техніки для поступового посилення в одному районі. Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті припустив: ЗС РФ зосередили більшу частину наявних у них бойових підрозділів для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, перекинувши ресурси з інших напрямків наступу, але все одно зазнають тяжких втрат.