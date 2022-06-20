Экс-военный США рассказал, как россияне взяли в плен двух американцев под Харьковом

Бывшим военным американской армии пришлось спешно отступать, так как более сотни российских пехотинцев пошли в наступление. В них могли выстрелить из танка, также они могли подорваться на мине.

Бывший военнослужащий армии США, который находится в Украине, рассказал о бое, в ходе которого 9 июня российские войска взяли в плен американских добровольцев Александра Джона-Роберта Друке и Энди Тай Нгок Хюина. Об этом сообщает CNN.

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По словам бойца, назвавшего только свой позывной "Пип", его группу направили ​​на задание недалеко от Харькова, где шло масштабное наступление российских войск.

Друке и Хюинь выстрелили из РПГ по БМП, который шел через лес и уничтожили его. Однако группе пришлось спешно отступать, так как российская пехота в составе более 100 человек начала наступление. В итоге американцы оказались в деревне, которая, как они считали, находится под контролем ВСУ.

По словам источника журналистов, он предполагает, что в американцев либо выстрелили снарядом из танка Т-72, ​​либо они подорвались на мине. Но это только предположение, что на самом деле произошло, доподлинно неизвестно.

Впоследствии российская пресса опубликовала фотографии двух мужчин со связанными за спиной руками.

Источник также отметил, что твердо убежден в том, что экс-военнослужащие армии США приехали в Украине не за деньгами, и не за славой, а вступили в ряды ВСУ, будучи твердо убежденными в том, что Украина как цветущая демократия нуждается в помощи.

"Насколько мне известно, мы получаем примерно столько же, сколько и украинские солдаты на фронте. И деньги здесь, конечно, не мотивация", — объяснил он.

Ранее Фокус сообщал, что кроме 39-летнего Друке и 27-летнего Хьюна, есть еще третий американец пропавший без вести в Украине. Это ветеран морской пехоты США Грэди Курпаси, который служил в Корпусе морской пехоты на протяжении 20 лет и вышел в отставку в ноябре 2021 года.