Ексвійськовий США розповів, як росіяни полонили двох американців під Харковом

Колишнім військовим американської армії довелося спішно відступати, оскільки більше сотні російських піхотинців пішли в наступ. Вони могли вистрілити з танка, також вони могли підірватись на міні.

Колишній військовослужбовець армії США, який перебуває в Україні, розповів про бій, під час якого 9 червня російські війська взяли в полон американських добровольців Александра Джона-Роберта Друке й Енді Тай Нгок Гюїна. Про це повідомляє CNN.

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За словами бійця, який назвав лише свій позивний "Піп", його групу направили на завдання неподалік Харкова, де йшов масштабний наступ російських військ.

Друке та Гюїнь вистрілили з РПГ по БМП, який ішов через ліс, і знищили його. Проте групі довелося спішно відступати, оскільки російська піхота в складі понад 100 людей розпочала наступ. У результаті американці опинилися в селі, яке, як вони вважали, перебуває під контролем ЗСУ.

За словами джерела журналістів, він припускає, що в американців або вистрылили снарядом із танка Т-72, ​​або вони підірвалися на міні. Але це лише припущення, що насправді сталося, достеменно невідомо.

Згодом російська преса опублікувала фотографії двох чоловіків зі зів'язаними за спиною руками.

Джерело також відзначило, що твердо переконане в тому, що ексвійськовослужбовці армії США приїхали в Україну не за грошима та не за славою, а вступили до лав ЗСУ, будучи твердо переконаними, що Україна як квітуча демократія потребує допомоги.

"Наскільки мені відомо, ми отримуємо приблизно стільки ж, як і українські солдати на фронті. І гроші тут, звичайно, не мотивація", — пояснив він.

Раніше Фокус повідомляв, що, окрім 39-річного Друке та 27-річного Гюїна, є ще третій американець, який зник безвісти в Україні. Це ветеран морської піхоти США Греді Курпасі, який служив у Корпусі морської піхоти протягом 20 років і вийшов у відставку в листопаді 2021 року.