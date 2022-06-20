Пусть сами приползут и попросят: Медведев о ядерной сделке с США

Экс-президент РФ предлагает вести диалог с США с помощью метода Никиты Хрущева — ботинком по трибуне ООН.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, занимающий ныне должность заместителя председателя Совета безопасности, заявил, что сейчас бессмысленно проводить какие бы то ни было переговоры с США о сокращении вооружений. Об этом Медведев опубликовал пост в своем Telegram.

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"Сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину, — заявил экс-глава РФ в период 2008-2012 гг. — И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку".

В 2010 году в Праге Медведев и Барак Обама подписали Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), в феврале 2021-го соглашение было продлено на пять лет до 2026 года.

По словам российского чиновника, сейчас самое неподходящее время для обсуждения СНВ-3, еще годом ранее ситуация для проведения переговоров была другой. Российский чиновник считает, что если РФ попытается разморозить переговоры это будет выглядеть как проявление слабости.

"Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях. <…> Есть ведь и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме – ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…" — напомнил Медведев о перформансе Никиты Хрущева на заседании 15-й Генеральной Ассамблеи ООН.

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