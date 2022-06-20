Нехай самі приповзуть і попросять: Медведєв про ядерну угоду зі США

Експрезидент РФ пропонує вести діалог із США за допомогою методу Микити Хрущова — черевиком по трибуні ООН.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який займає нині посаду заступника голови Ради безпеки, заявив, що зараз безглуздо проводити будь-які переговори зі США щодо скорочення озброєнь. Про це Медведєв опублікував пост у своєму Telegram.

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"Зараз усе: dead zone. Немає в нас зараз жодних відносин із США. Вони в точці нуля за Кельвіном, — заявив ексглава РФ у період 2008-2012 рр. — І розморожувати їх сьогодні не треба. І переговори з ними поки що вести не треба. Це шкідливо для Росії. Нехай самі прибіжать або приповзуть і попросять про це. І цінують це як особливу милість. А інакше це має такий вигляд: вони нам — суцільну гидоту, а ми їм — візьміть, будь ласка, ядерну угоду".

У 2010 році в Празі Медведєв і Барак Обама підписали Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3), у лютому 2021-го угоду було продовжено на п'ять років до 2026 року.

За словами російського чиновника, зараз найневідповідніший час для обговорення СНО-3, ще рік тому ситуація для проведення переговорів була іншою. Російський чиновник вважає, що якщо РФ спробує розморозити переговори, це матиме вигляд прояву слабкості.

"Нехай оцінять такий діалог по-справжньому і просять про нього на всіх вулицях і в підворіттях. <…> Адже є й інший перевірений метод спілкування з Америкою на цю тему — черевиком по трибуні ООН. Колись працювало…" — нагадав Медведєв про перформанс Микити Хрущова на засіданні 15-ої Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія вже використовує в Україні найпотужніше з неядерних озброєнь. Радник голови ОП Михайло Подоляк показав відео роботи термобаричної системи "Буратіно".

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