Нападения со стороны Беларуси в ближайшее время не будет, — Арестович (видео)

Советник главы ОП попытался развеять слухи, что президент РФ якобы "дожал" Лукашенко. В свою очередь Михаил Подоляк призвал критически воспринимать заявления сомнительных экспертов.

Советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович прокомментировали сообщения о том, что войска Беларуси готовятся к нападению на Украину и, в частности, заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что якобы придется спасать западные территории от посягательств Польши. Ролик опубликован в Twitter Арестовича.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На записи он пытается подражать манере речи Лукашенко, комически переосмысливая его слова о том, что на Беларусть якобы готовилось нападение.

"Если бы мы предварительно не нанесли удар по вашим мозгам в отношении нападения на Беларусь, вы бы до сих пор этого боялись. Но поскольку мы успели превентивно отреагировать, то могу сообщить: никакого нападения со стороны Беларуси в ближайшее время не будет", — сказал Арестович.

По словам Арестовича, когда нужно будет опасаться, людям обязательно скажут.

В то же время, Подоляк попросил критически воспринимать заявления сомнительных экспертов, которые нагнетают панику.

Напомним, что, по утверждениям Лукашенко, белорусские силы дислоцированы и на западе, и на юге страны. Десять подразделений выстроены вдоль границы, чтобы не влезли в Беларусь.

Ранее Фокус сообщал, что война продлится по меньшей мере до зимы. Советника главы ОП рассказал, что оккупационные власти предлагают местным жителям жизнь в ватниках и валенках с балалайками, а также хороводы вокруг памятников Ленину.

Войска РФ вновь готовятся к наступлению на Харьковском направлении. Алексей Арестович заявил, что на этом направлении сосредоточены 5-7 БТГ ВС РФ.