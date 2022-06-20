Нападу з боку Білорусі найближчим часом не буде, — Арестович (відео)

Радник глави ОП спробував розвіяти чутки, що президент РФ нібито "дотиснув" Лукашенка. Зі свого боку, Михайло Подоляк закликав критично сприймати заяви сумнівних експертів.

Радники голови ОП Михайло Подоляк і Олексій Арестович прокоментували повідомлення про те, що війська Білорусі готуються до нападу на Україну та, зокрема, заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нібито доведеться рятувати західні території від зазіхань Польщі. Ролик опубліковано у Twitter Арестовича.

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На записі він намагається наслідувати манеру промови Лукашенка, комічно переосмислюючи його слова про те, що на Білорусь нібито готувався напад.

"Якби ми попередньо не завдали удару по ваших мізках щодо нападу на Білорусь, ви б досі цього боялися. Але оскільки ми встигли превентивно відреагувати, то можу повідомити: жодного нападу з боку Білорусі найближчим часом не буде", — сказав Арестович.

За словами Арестовича, коли треба буде побоюватись, людям обов'язково скажуть.

Водночас Подоляк попросив критично сприймати заяви сумнівних експертів, які нагнітають паніку.

Нагадаємо, що, як стверджує Лукашенко, білоруські сили дислоковані і на заході, і на півдні країни. Десять підрозділів вибудовані вздовж кордону, щоби ніхто не вліз у Білорусь.

Раніше Фокус повідомляв, що війна триватиме щонайменше до зими. Радника голови ОП розповів, що окупаційна влада пропонує місцевим жителям життя у ватниках і валянках із балалайками, а також хороводи навколо пам'ятників Леніну.

Війська РФ знову готуються до наступу на Харківському напрямку. Олексій Арестович заявив, що на цьому напрямі зосереджено 5-7 БТГ ЗС РФ.