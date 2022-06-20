ВС РФ начали масштабное наступление в Луганской области, — ОВА (видео)

В Северодонецке ожесточенные бои идут в промзоне города, а украинские военнослужащие контролируют только территорию завода "Азот".

ВС РФ начали масштабное наступление в Луганской области, а боевые действия уже проходят на территории промышленной зоны Северодонецка. Такую информацию озвучил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, вдоль всей линии фронта в регионе очень сложная ситуация.

Сергей Гайдай предупредил, что подразделения ВС РФ начали масштабное наступление в Луганской области после того, как накопили достаточное количество резервных сил. Глава ОВА в эфире марафона подчеркнул, что оккупанты осуществляют массированные обстрелы всех населенных пунктов, которые остаются на подконтрольной Киеву территории.

Сложная ситуация и в Северодонецке, который российские войска также продолжают штурмовать. Боевые действия в областном центре, по словам Гайдая, проходят в промзоне города, а украинские военнослужащие контролируют только территорию химического предприятия "Азот".

Наступление ВС РФ также зафиксировано в районе автомобильной трассы "Бахмут-Лисичанск" — приближенные к дороге населенные пункты подвергаются серьезным обстрелам.

"Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Количество жертв установить пока невозможно. Украинские защитники не находятся в окружении, более того — наносят существенные потери врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены россиянами", — продолжил Гайдай.

[ + – ] ВС РФ начали масштабное наступление в Луганской области

Напомним, 20 июня появилась информация о том, что ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино, который является пригородом прифронтового Северодонецка. Российские войска, по данным ОВА, завели на этот участок фронта огромное количество техники, чтобы пытаться продавить линию украинской обороны.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что украинская артиллерия активно работает в районе Северодонецка, благодаря чему подразделения ВС РФ не могут продвигаться на этом направлении фронта.