ЗС РФ розпочали масштабний наступ у Луганській області, — ОВА (відео)

У Сєвєродонецьку запеклі бої точаться у промзоні міста, а українські військовослужбовці контролюють лише територію заводу "Азот".

ЗС РФ розпочали масштабний наступ у Луганській області, а бойові дії вже відбуваються на території промислової зони Сєвєродонецька. Таку інформацію озвучив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, вздовж усієї лінії фронту в регіоні дуже складна ситуація.

Сергій Гайдай попередив, що підрозділи ЗС РФ розпочали масштабний наступ у Луганській області після того, як накопичили достатню кількість резервних сил. Глава ОВА в ефірі марафону наголосив, що окупанти здійснюють масовані обстріли всіх населених пунктів, які залишаються на підконтрольній Києву території.

Складна ситуація і в Сєвєродонецьку, який російські війська також продовжують штурмувати. Бойові дії в обласному центрі, за словами Гайдая, відбуваються у промзоні міста, а українські військовослужбовці контролюють лише територію хімічного підприємства "Азот".

Наступ ЗС РФ також зафіксовано в районі автомобільної траси "Бахмут-Лисичанськ" — наближені до дороги населені пункти зазнають серйозних обстрілів.

"Цілий день страждає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити поки що неможливо. Українські захисники не перебувають в оточенні, до того ж — завдають істотних втрат ворогові. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені росіянами", — продовжив Гайдай.

[ + – ] ЗС РФ розпочали масштабний наступ у Луганській області

Нагадаємо, 20 червня з'явилася інформація про те, що ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне, яке є передмістям прифронтового Сєвєродонецька. Російські війська, за даними ОВА, завели на цю ділянку фронту величезну кількість техніки, щоби намагатися продавити лінію української оборони.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що українська артилерія активно працює у районі Сєвєродонецька, завдяки чому підрозділи ЗС РФ не можуть просуватися на цьому напрямку фронту.