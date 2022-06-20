У районі Сєвєродонецька просування ворога унеможливлене — працює українська артилерія

За словами військового аналітика Дмитра Снєгірьова, всі спроби росіян оточити українські сили в районі Золотого та Сєверодонецька-Лисичанська розбиті. Тому окупанти РФ б'ють по житловій інфраструктурі, застосовуючи тактику випаленої землі.

Збройні сили України відбили спробу прориву росіян біля Тошківки на Луганщині: спрацювала артилерія, хоча й втратили контроль над селищем Метьолкіне. Про це в коментарі Фокусу сказав Дмитро Снєгирьов, військовий експерт. Він додає: всі намагання Росії оточити українське угрупування в районі Золотого і Сєвєродонецька-Лисичанська — розбиті.

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"Масованим артилерійським і авіаційним ударам противника піддалися житлові квартали Сорокіне, Метьолкіне (поблизу Сєвєродонецька, — ред.), інших населених пунктів, де росіяни намагаються вибити з позиції ЗСУ. Але дивним чином б’ють в першу чергу по житловій інфраструктурі, використовуючи тактику випаленої землі, яка раніше їм дозволяла просуватися вглиб Луганської області", — говорить Снєгирьов.

У самому Сєвєродонецьку відбуваються важкі бої у промисловій зоні. Не зважаючи на використання Росією артилерії, забороненої міжнародними конвенціями зброї та авіації, ЗСУ міцно тримають свої позиції. Українська армія контролює 30% міста Сєвєродонецьк, тобто промислову зону заводу "Азот".

На підприємстві, крім військових, перебувають і цивільні. Росія намагається використати цей факт у своїх інформаційно-психологічних операціях, пропонуючи "евакуацію" званим коридором у напрямку окупованого росіянами міста Сватове. За останню добу на територію РФ з території Луганської області було переміщено приблизно 13 тисяч мешканців Луганської області.

"В районі Сєвєродонецька наразі просування російських військ унеможливлене за рахунок результативної роботи української артилерії. Окупанти намагалися зробити прорив в районі населеного пункту Тошківка. Частково вони мали успіх, але потім відпрацювала українська артилерія, — додає Дмитро Снєгирьов, військовий експерт. — В першу чергу, йдеться про польські САУ "Краб" (самохідні артилерійські установки AHS Krab). Дальність ураження до 40 км. Завдяки їм, ЗСУ можуть завдавання превентивних ударів не лише по передових, а і тилових позиціях країни-окупанта".

Район Сєвєродонецька на Луганщині — одна з найгарячіших точок на мапі України. 19 червня британська розвідка повідомила, що останніми днями російські війська відновили спроби штурму в Харківській області для створення Сєвєродонецького котла.