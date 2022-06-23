Угроза окружения ВСУ в Золотом: что известно о ситуации (карта)

Российским войскам удалось захватить населенные пункты вокруг Золотого и Горского, что ставит под угрозу группировку ВСУ, находящуюся там.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что вероятно, командование ВСУ могло вывести часть контингента из Золотого, чтобы не дать бойцам попасть в окружение. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

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По словам Гайдая, Золотое — это один из тех укрепрайонов, который держал оборону еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Все эти месяцы бойцы продолжали держать оборону на линии разграничения.

Вывели ли части ВСУ из Золотого?

За минувшие несколько суток войскам РФ удалось подобраться к населенному пункту Золотое с другой стороны. По данным Генштаба ВСУ, враг захватил:

Лоскутовку

Рай-Александровку

Мирную Долину

Врубовку

[ + – ] Продвижение ВС РФ в районе Золотого

По данным аналитиков DeepState, украинское командование вывело военных из Золотого. Данные подтвердили источники в ВСУ и "один московский канал, который на фоне других, не так часто врет".

"Выход из Золотого был для нашей редакции действительно "валидольным", ведь там были выгодные позиции, ХХ бригада вгрызалась в них, и если бы не жуковская трехлинейка московитов в Тошковке с дальнейшим прорывом в тыл гарнизона, то Золотое могло бы держаться очень долго", — заявили аналитики DeepState.

Источники Фокуса среди бойцов, находившихся в районе Золотого также подтвердили, что их вывели на другие позиции, чтобы не попасть в окружение.

"Как только мы вышли, начали работать танки и грады, но все же мы сделали это", — сообщил Фокусу военнослужащий ВСУ.

Британская разведка в свежем анализе ситуации в российско-украинской войне сообщает, что некоторые украинские подразделения вышли, чтобы не попасть в окружение. Однако конкретный район, откуда они ушли, не называется.

[ + – ] Сообщение MI-6 о ситуации в районе Лисичанска

Что говорит российская сторона о ситуациии в районе Золотого-Горского

Пропагандисты из телеграм-канала Readovka утверждают, что в Золотом-Горском находится до трех тысяч украинских военных. При этом заявляется, что под контроль взята Рай-Александровка, через которую была основная коммуникация с Золотым. Также захвачена деревня Лоскутовка и все окружающие населенные пункты Горского и Золотого.

Напомним, 22 июня в Минобороны заявили, что ВС РФ пытаются окружить силы ВСУ в районе Золотого. По данным Генштаба ВСУ, враг штурмовал населенные пункты в районе Бахмута и Новобахмутовки.