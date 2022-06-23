Загроза оточення ЗСУ в Золотому: що відомо про ситуацію (карта)

Російським військам вдалося захопити населені пункти навколо Золотого та Гірського, що ставить під загрозу угрупування ЗСУ, яке там перебуває.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що, ймовірно, командування ЗСУ могло вивести частину контингенту із Золотого, щоб не дати бійцям потрапити в оточення. Про це повідомляється у його телеграм-каналі.

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За словами Гайдая, Золоте — це один із тих укріпрайонів, який тримав оборону ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Усі ці місяці бійці продовжували тримати оборону на лінії розмежування.

Чи вивели частини ЗСУ із Золотого?

За минулі кілька діб військам РФ вдалося підібратися до населеного пункту Золоте з іншого боку. За даними Генштабу ЗСУ, ворог захопив:

Лоскутівку;

Рай-Олександрівку;

Мирну Долину;

Врубівку.

[ + – ] Просування ЗС РФ у районі Золотого

За даними аналітиків DeepState, українське командування вивело військових із Золотого. Дані підтвердили джерела у ЗСУ й "один московський канал, який на тлі інших, не так часто бреше".

"Вихід із Золотого був для нашої редакції справді "валідольним", адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризалася в них, і якби не жуківська трилінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом у тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго", — заявили аналітики DeepState.

Джерела Фокусу серед бійців, які знаходилися в районі Золотого, також підтвердили, що їх вивели на інші позиції, щоб не потрапити в оточення.

"Щойно ми вийшли, почали працювати танки і гради, але все ж таки ми зробили це", — повідомив Фокусу військовослужбовець ЗСУ.

Британська розвідка у свіжому аналізі ситуації в російсько-українській війні повідомляє, що деякі українські підрозділи вийшли, щоб не потрапити в оточення. Проте, конкретний район, звідки вони пішли, не називається.

[ + – ] Повідомлення MI-6 про ситуацію в районі Лисичанська

Що говорить російська сторона про ситуацію в районі Золотого-Гірського

Пропагандисти з телеграм-каналу Readovka стверджують, що у Золотому-Гірському перебуває до трьох тисяч українських військових. Водночас заявляється, що під контроль взято Рай-Олександрівку, через яку була основна комунікація із Золотим. Також захоплено село Лоскутівка й усі навколишні населені пункти Гірського та Золотого.

Нагадаємо, 22 червня в Міноборони заявили, що ЗС РФ намагаються оточити сили ЗСУ у районі Золотого. За даними Генштабу ЗСУ, ворог штурмував населені пункти в районі Бахмута та Новобахмутівки.