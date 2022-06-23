ВСУ перед выбором в Лисичанске: бросить вызов ВС РФ или занять более защищенные районы, — CNN

Вместе с тем, журналисты считают, что преимущество Лисичанска в том, что он находится на возвышенности относительно прилегающих территорий. Это позволит ВСУ сдерживать наступление и наносить урон россиянам.

По мере приближения российских войск к Лисичанску военачальникам ВСУ придется сделать непростой выбор: защищать город, квартал за кварталом, от россиян, у которых есть преимущество по части огневой мощи, или же отступить к западу и занять новые оборонительные рубежи. Об этом сообщает CNN.

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Если пытаться защищать город, это будет неизбежно сопряжено с потерями — и среди солдат, и среди мирных жителей, тысячи которых все еще в нем остаются. Ведь российские войска ведут по Лисичанску и соседнему Северодонецку по преимуществу неизбирательные обстрелы.

Более того, существует риск, что снабжение вдоль трассы на Бахмут будет отрезано, — и украинские военные окажутся в окружении.

В некоторых районах наступающие с юга российские группировки находятся в пяти километрах от этой дороги. Есть и некоторые другие маршруты снабжения, однако, здесь, опять же, использование их сопряжено с риском.

Институт изучения войны в своей последней сводке оценивает текущее положение таким образом, что российские подразделения, вероятнее всего, продолжат перегруппировку и активизируют операции между Бахмутом и Лисичанском, чтобы продвинуться к Лисичанску с еще одного направления, перекрыть пути снабжения украинских войск и попытаться в ближайшие дни взять под полный контроль весь район от Северодонецка к Лисичанску.

Вместе с тем, преимущество Лисичанска в том, что он находится на возвышенности относительно прилегающих территорий. ВСУ, вероятно, смогут сдерживать наступление и наносить урон россиянам в течение определенного времени. Оттягивая на себя российские части, защитники Лисичанска, скорее всего, ослабят давление на других фронтах, в частности, в Славянске.

Ранее Фокус сообщал, что сейчас в Украине, возможно, самая тяжелая неделя после падения Мариуполя. Российские войска продвигаются в направлении Лисичанска и Северодонецка, а оборона, по данным журналистов, начала слабеть.

Напомним, что, по мнению американского генерала, российские войска проиграют нокаутом в Украине. Представитель США сравнил битву за Донбасс с боем боксеров в супертяжелом весе, развязку в котором стоит ожидать, когда у ВСУ появится достаточно западного оружия.