ЗСУ перед вибором у Лисичанську: кинути виклик ЗС РФ або зайняти захищеніші райони, — CNN

Водночас журналісти вважають, що перевага Лисичанська в тому, що він розташований на височині щодо прилеглих територій. Це дозволить ЗСУ стримувати наступ і завдавати втрат росіянам.

У міру наближення російських військ до Лисичанська воєначальникам ЗСУ доведеться зробити непростий вибір: захищати місто, квартал за кварталом, від росіян, які мають перевагу у вогневій могутності, або ж відступити на захід і зайняти нові оборонні рубежі. Про це повідомляє CNN.

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Якщо намагатися захищати місто, це буде неминуче пов'язане зі втратами — і серед солдатів, і серед мирних жителів, тисячі яких у ньому залишаються. Адже російські війська ведуть по Лисичанську та сусідньому Сєвєродонецьку переважно невиборчі обстріли.

Крім того, існує ризик, що постачання вздовж траси на Бахмут буде відрізане, і українські військові опиняться в оточенні.

У деяких районах російські угруповання, що наступають із півдня, перебувають у п'яти кілометрах від цієї дороги. Є й деякі інші маршрути постачання, проте тут, знову ж таки, використання їх пов'язане з ризиком.

Інститут вивчення війни у своєму останньому зведенні оцінює поточний стан так, що російські підрозділи, найімовірніше, продовжать перегрупування та активізують операції між Бахмутом і Лисичанськом, щоб просунутися до Лисичанська зі ще одного напряму, перекрити шляхи постачання українських військ і спробувати найближчими днями взяти під повний контроль весь район від Сєвєродонецька до Лисичанська.

Водночас перевага Лисичанська в тому, що він розташований на височині щодо прилеглих територій. ЗСУ, ймовірно, зможуть стримувати наступ і завдавати втрат росіянам протягом певного часу. Відтягуючи на себе російські частини, захисники Лисичанська, найімовірніше, послаблять тиск на інших фронтах, зокрема, у Слов'янську.

Раніше Фокус повідомляв, що зараз в Україні, можливо, найважчий тиждень після падіння Маріуполя. Російські війська просуваються в напрямку Лисичанська та Сєвєродонецька, а оборона, за даними журналістів, почала слабшати.

Нагадаємо, що, на думку американського генерала, російські війська програють нокаутом в Україні. Представник США порівняв битву за Донбас із боєм боксерів у надважкій вазі, розв'язку в якому варто очікувати, коли в ЗСУ з'явиться достатньо західної зброї.