Рост ракетных ударов по Украине связан с поставками HIMARS, — CNN

Журналисты ссылаются на заявление представителя Минобороны США, который отмечает, что наши военные очень хорошо применяют системы HIMARS. И что сейчас ВС РФ могут проводить активную фазу своей долгосрочной стратегии.

По оценкам представителей Минобороны США, за минувшую неделю РФ нанесла больше ракетных ударов по Украине, чем за несколько предыдущих недель. Об этом сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Это может быть связано с саммитом G7. И определенно может быть связано с появлением на театре военных действий артиллерийских систем HIMARS", — заявил представитель МО США. По его словам, возможно, это активная часть долгосрочной стратегии российских войск.

В ходе телефонного разговора с репортерами, американский чиновник также отметил, что представителям США известно, что некоторые из российских генералов были отстранены от работы, и что российским солдатам по-прежнему недостает боевого духа.

Соединенным штатам также известно, что украинцы "очень хорошо" используют ракетные системы HIMARS, поставленные в рамках военной помощи.

Ликвидация коллаборационистов в Херсонской области

Американское руководство также знает об убийствах коллаборационистов в Херсонской области и о том, что что украинцы добились скромных успехов на севере области.

HIMARS

Дальнобойные мобильные пусковые установки высокоточного поражения. Установка комплектуется шестью ракетами. Достаточно нескольких минут для размещения и нанесения удара, это позволяет увеличить вероятность выживания в условиях высокой угрозы.

Напомним, что по мнению военного эксперта, системы HIMARS позволят Украине остановить войска РФ. Британец Майкл Кларк отмечает, что у этих РСЗО не самый широкий радиус действия. Вместе с тем, сейчас это, пожалуй, самые полезные системы для ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что РФ несколько лет подряд проводила секретную операцию по уничтожению украинских боеприпасов. После событий 2014 года элитное разведподразделение ГРУ устроило серию взрывов на складах боеприпасов в странах ЕС и в Украине. Также россияне отравили болгарского оружейного менеджера за продажу оружия ВСУ.