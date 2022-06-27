Зростання ракетних ударів по Україні пов'язане з постачанням HIMARS, — CNN

Журналісти посилаються на заяву представника Міноборони США, яка зазначає, що наші військові дуже добре застосовують системи HIMARS і що наразі ЗС РФ можуть проводити активну фазу своєї довгострокової стратегії.

За оцінками представників Міноборони США, за минулий тиждень РФ завдала більше ракетних ударів по Україні, ніж за кілька попередніх тижнів. Про це повідомляє CNN.

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"Це може бути пов'язано із самітом G7. І, безперечно, може бути пов'язане з появою на театрі військових дій артилерійських систем HIMARS", — заявив представник МО США. За його словами, можливо, це активна частина довгострокової стратегії російських військ.

Під час телефонної розмови з репортерами американський чиновник також зазначив, що представникам США відомо, що деякі з російських генералів були усунені від роботи і що російським солдатам, як і раніше, бракує бойового духу.

Сполученим Штатам також відомо, що українці дуже добре використовують ракетні системи HIMARS, надіслані в межах військової допомоги.

Ліквідація колабораціоністів у Херсонській області

Американське керівництво також знає про вбивства колабораціоністів у Херсонській області і про те, що українці досягли скромних успіхів на півночі області.

HIMARS

Дальнобійні мобільні пускові установки високоточного ураження. Установка комплектується шістьма ракетами. Достатньо кількох хвилин для розміщення та завдання удару, це дозволяє збільшити ймовірність виживання в умовах високої загрози.

Нагадаємо, що на думку військового експерта, системи HIMARS дозволять Україні зупинити війська РФ. Британець Майкл Кларк зазначає, що ці РСЗВ мають не найширший радіус дії. Водночас зараз це, мабуть, найкорисніші системи для ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ кілька років поспіль проводила секретну операцію зі знищення українських боєприпасів. Після подій 2014 року елітний розвідпідрозділ ГРУ влаштував серію вибухів на складах боєприпасів у країнах ЄС і в Україні. Також росіяни отруїли болгарського менеджера зброї за продаж зброї ЗСУ.