Массированный ракетный обстрел Днепра: появилось первое видео

На опубликованных кадрах видно, что дом сотрясла мощная взрывная волна. Из-за этого в нем частично вылетели окна.

Видео попадания ракеты в Днепре попало на камеры видеонаблюдения. Мощная взрывная волна выбила в здании все окна. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, область подверглась массовому ракетному обстрелу. В общей сложности Россия нанесла удар шестью ракетами, три из которых сбили украинские ПВО — над Днепром и Синельниковским районом. Об этом сообщается в Telegram-канале ОВА.

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"В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания", — пояснил Резниченко.

Городской голова Борис Филатов уточнил, что российские войска попали по СТО в Днепре.

"СТО "Автодизель". По лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили <…> Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего!" — пояснил Филатов, добавив, что под завалами сейчас находятся жители города, слесари и рабочие, а пожарники тушат пожар, спасатели — ищут под завалами людей.

Ранее Фокус сообщал, что Россия обстреляла ракетами Днепр, один из снарядов попал в СТО.

Напомним, что даже после подробного освещения в западной прессе ракетного удара по ТРЦ в Краматорске президент Франции Эмманюэль Макрон отказался признать РФ спонсором терроризма. Он считает, что санкции можно применять к Москве и без каких-либо категоризаций и ярлыков. Вместе с тем, подчеркнул, что России нельзя позволить выиграть войну в Украине, несмотря на то, что единственная цель, которая есть у Москвы сейчас, — заставить Киев сдаться.