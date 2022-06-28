Масований ракетний обстріл Дніпра: з'явилося перше відео

На опублікованих кадрах видно, що будинок здригнула потужна вибухова хвиля. Через це в ньому частково вилетіли вікна.

Відео влучення ракети в Дніпрі потрапило на камери відеоспостереження. Потужна вибухова хвиля вибила в будівлі всі вікна. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, область зазнала масового ракетного обстрілу. Загалом Росія завдала удару шістьма ракетами, три з яких збили українські ППО — над Дніпром і Синельниківським районом. Про це повідомляється у Telegram-каналі ОВА.

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"У Дніпрі через "прильоти" зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Горить сервісна компанія", — пояснив Резніченко.

Міський голова Борис Філатов уточнив, що російські війська влучили в СТО в Дніпрі.

"СТО "Автодизель". По кращому СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі <…> Жодних військових, жодної зброї, ніякої техніки. Нічого!" — пояснив Філатов, додавши, що під завалами зараз перебувають жителі міста, слюсарі та робітники, а пожежники гасять пожежу, рятувальники шукають під завалами людей.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія обстріляла ракетами Дніпро, один зі снарядів потрапив у СТО.

Нагадаємо, що навіть після детального висвітлення у західній пресі ракетного удару по ТРЦ у Краматорську президент Франції Емманюель Макрон відмовився визнати РФ спонсором тероризму. Він вважає, що санкції можна застосовувати до Москви і без будь-яких категоризацій і ярликів. Водночас, наголосив, що Росії не можна дозволити виграти війну в Україні, незважаючи на те, що єдина мета, яку має Москва зараз, — змусити Київ здатися.