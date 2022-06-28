"Ежедневные теракты без выходных": Зеленский призвал лишить РФ места в Совбезе ООН (видео)

Президент Украины перечислил имена погибших от российских ракет. В частности, в Очакове погибла 6-летняя девочка Ева. А трехмесячный ребенок, который родился уже после 24 февраля, с тяжелыми ранения находится в реанимации.

Выступая по видеосвязи на Совете безопасности ООН, президент Украины отметил, что сейчас нет общепринятого юридического определения страны-террориста. Однако война, которую ведет РФ, показывает необходимость утвердить на уровне ООН такое определение и принять меры в отношении таких стран. Видео опубликовано на канале ООН в YouTube.

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Зеленский предложил обратить внимание на последние несколько дни войны в Украине.

"В субботу, 25 июня, 62 российские ракет ударили по нашим городам, на следующий день ракетные удары не прекратились, один из снарядов попал в жилой дом в Киеве. Три этажа здания были разрушены, еще одна ракета взорвалась во дворе детского сада", — заявил президент.

Кременчуг

В понедельник, 27 июня, ракетный удар в Кременчуге. Те, кто наносили этот удар, не могли не понимать, что направляют ракету на торговый центр. В результате погибли 18 человек, но, к сожалению, число жертв может возрасти, десятки считаются пропавшими без вести. Многие тела были найдены с оторванными конечностями — руками, ногами.

Чтобы развеять любые заявления российской стороны о том, что люди пострадали не от ракет, Зеленский предложил направить в Украину представителей ООН, которые бы провели независимое расследование, собрали информацию и подтвердили, что это действительно были российские ракеты.

Лисичанск

Президент Украины также напомнил об атаке по людям, которые стояли в очереди за водой в Лисичанске. Погибли 8 человек, среди них 15 летний подросток по имени Данила. Старшему из погибших было 68 лет. Зеленский также перечислил имена погибших женщин: Виктория, Ирина, Елена, Людмила.

Харьков

Ежедневно обстреливается Харьков. Накануне погибли 9 человек, 29 получили ранения, пять из которых — дети: Олег 8 лет, Михаил 11 лет, Григорий 9 лет, Артем 10 лет, Глеб 12 лет.

Николаев и Очаков

Во вторник, 28 июня, в пять часов утра в Николаеве и Очакове погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка по имени Ева. Среди пострадавших и трехмесячный ребенок, который родился уже после масштабного вторжения РФ 24 февраля. Сейчас он с тяжелыми ранения находится в реанимации.

Также Зеленский сказал, что несколько ракет попали по территории Славянска, Одессы и Днепра, где разрушен автомобильный сервис, который никак не относится к военным объектам.

По словам Зеленского, Россия проводит ежедневные террористические акты на территории в Украины, причем без выходных.

Несмотря на все это, РФ все еще не привлечена к ответственности и занимает привилегированное место в Совете безопасности ООН, является постоянным членом СБ ООН с 1991 г. По мнению Зеленского, страна-агрессор должна быть лишена такого права.

Ранее в Фокус сообщал, что войска РФ обстреляли Криворожскую ТЭС из ствольной артиллерии. Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району из ствольной артиллерии, пострадала Великая Костромка и Зеленодольск, где среди прочего есть разрушения на Криворожской ТЭС.