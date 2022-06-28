"Щоденні теракти без вихідних": Зеленський закликав позбавити РФ місця в Раді безпеки ООН (відео)

Президент України перерахував імена загиблих від російських ракет. Зокрема в Очакові загинула 6-річна дівчинка Єва. А тримісячна дитина, яка народилася вже після 24 лютого, з тяжкими пораненнями перебуває в реанімації.

Виступаючи за допомогою відеозв'язку на Раді безпеки ООН, президент України зазначив, що зараз немає загальноприйнятого юридичного визначення країни-терориста. Однак війна, яку веде РФ, показує необхідність затвердити на рівні ООН таке визначення та вжити заходів щодо таких країн. Відео опубліковано на каналі ООН у YouTube.

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Зеленський запропонував звернути увагу на останні дні війни в Україні.

"У суботу, 25 червня, 62 російські ракети вдарили по наших містах, наступного дня ракетні удари не припинилися, один зі снарядів поцілив у житловий будинок у Києві. Три поверхи будівлі були зруйновані, ще одна ракета вибухнула у дворі дитячого садка", — заявив президент.

Кременчук

У понеділок, 27 червня, ракетний удар у Кременчуку. Ті, хто завдавали удару, не могли не розуміти, що направляють ракету на торговий центр. У результаті загинули 18 людей, але, на жаль, кількість жертв може зрости, десятки вважаються зниклими безвісти. Багато тіл було знайдено з відірваними кінцівками — руками, ногами.

Щоб розвіяти будь-які заяви російської сторони про те, що люди постраждали не від ракет, Зеленський запропонував направити в Україну представників ООН, які провели б незалежне розслідування, зібрали інформацію та підтвердили, що це дійсно були російські ракети.

Лисичанськ

Президент України також нагадав про атаку по людях, які стояли в черзі за водою у Лисичанську. Загинули 8 людей, серед них 15-річний підліток на ім'я Данило. Найстаршому із загиблих було 68 років. Зеленський також перерахував імена загиблих жінок: Вікторія, Ірина, Олена, Людмила.

Харків

Щодня обстрілюється Харків. Напередодні загинули 9 людей, 29 отримали поранення, п'ять із яких — діти: Олег 8 років, Михайло 11 років, Григорій 9 років, Артем 10 років, Гліб 12 років.

Миколаїв і Очаків

У вівторок, 28 червня, о п'ятій годині ранку в Миколаєві й Очакові загинули троє людей, зокрема 6-річна дівчинка на ім'я Єва. Серед постраждалих і тримісячна дитина, яка народилася вже після масштабного вторгнення РФ 24 лютого. Зараз вона з тяжкими пораненнями перебуває в реанімації.

Також Зеленський сказав, що кілька ракет поцілили в територію Слов'янська, Одеси та Дніпра, де зруйновано автомобільний сервіс, який ніяк не належить до військових об'єктів.

За словами Зеленського, Росія проводить щоденні терористичні акти на території України, причому без вихідних.

Незважаючи на все це, РФ усе ще не притягнута до відповідальності й займає привілейоване місце в Раді безпеки ООН, є постійним членом РБ ООН із 1991 р. На думку Зеленського, країна-агресор має бути позбавлена такого права.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ обстріляли Криворізьку ТЕС зі ствольної артилерії. Окупанти завдали удару по Криворізькому району зі ствольної артилерії, постраждала Велика Костромка та Зеленодольськ, де серед іншого є руйнування на Криворізькій ТЕС.