Если Украина продержится до осени, ход войны изменится, — эксперт

По мнению Майкла Кларка, Украина проигрывает в одном направлении, отступает, но выигрывает в двух других. Главная задача — постараться обойтись меньшими потерями до того, как в распоряжении ВСУ будет западное вооружение.

Бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк прокомментировал публикацию CNN о том, что в Белом доме теряют уверенность, что Украина сможет отвоевать оккупированные территорией. По словам Кларка, нужно смотреть шире, поскольку война идет на трех участках. Украина проигрывает в одном направлении, отступает, но выигрывает в двух других. Об этом сообщает Sky News.

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Эксперт делает вывод о том, что, похоже, россияне займут небольшую территорию на востоке, за которую все еще продолжаются бои. ВС РФ уже контролируют большую часть ее территории, а ВСУ отступают, чтобы не оказаться в окружении.

В то же время, украинцы ведут наступление севернее и южнее Изюма.

"В Харькове они проводят атаки сравнительно медленно, а на юго-западе в районе Херсона — успехи довольно существенные", — пояснил Кларк, по словам которого территориальные потери на Донбассе украинцы могут восполнить победами на севере и юге.

Кларк считает, что Украине нужна дополнительная военная помощь, но раньше осени она не ожидается.

"Они переживают очень опасный период. Думаю, для них сейчас главная задача постараться потерять как можно меньше территорий, пока маятник не качнется в их сторону, что должно произойти в конце лета", — объяснил эксперт.

Украине нужно численное превосходство в живой силе и больше оружия, отмечает Кларк, а сейчас необходимо продержаться, пока не прибудут новые снаряды.

Нужно продержаться до следующего месяца или около того и постараться обойтись без серьезных потерь до следующих поставок оружия.

Кларк настаивает, что нужно смотреть шире: "Они проигрывают в одном направлении, отступают, но выигрывают в двух других".

Нужно постараться уступить как можно меньше территорий, т.к. чтобы их вернуть, со стороны ВСУ будет нужна совершенно другая стратегия.

Ранее Фокус сообщал, что захват Одессы — следующая цель российских войск после Донбасса. Для Украины это — важный стратегический город, поскольку без Одессы не будет выхода к морю. Николаев же — все равно, что "ворота" в Одессу, несмотря на значительное расстояние в 110 км.

Напомним, что Кремль решил присоединить Донецкую область, и уже определена дата псевдореферендума. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационным властям переданы инструкции относительно подготовки мест, где пройдет "референдум".