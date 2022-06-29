Якщо Україна протримається до осені, перебіг війни зміниться, — експерт

На думку Майкла Кларка, Україна програє в одному напрямку, відступає, але виграє у двох інших. Головне завдання — постаратися обійтися меншими втратами до того, як у розпорядженні ЗСУ буде західне озброєння.

Колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк прокоментував публікацію CNN про те, що в Білому домі втрачають упевненість, що Україна зможе відвоювати окуповані територією. За словами Кларка, треба дивитися ширше, оскільки війна триває на трьох ділянках. Україна програє в одному напрямку, відступає, але виграє у двох інших. Про це повідомляє Sky News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Експерт робить висновок про те, що, схоже, росіяни займуть невелику територію на сході, за яку тривають бої. ЗС РФ уже контролюють більшу частину її території, а ЗСУ відступають, щоб не опинитися в оточенні.

Водночас українці ведуть наступ північніше та південніше від Ізюма.

"У Харкові вони проводять атаки відносно повільно, а на південному заході в районі Херсона успіхи досить суттєві", — пояснив Кларк, за словами якого територіальні втрати на Донбасі українці можуть заповнити перемогами на півночі та півдні.

Кларк вважає, що Україні потрібна додаткова військова допомога, але раніше за осінь вона не очікується.

"Вони переживають дуже небезпечний період. Думаю, для них зараз головне завдання постаратися втратити якнайменше територій, поки маятник не хитнеться в їхній бік, що має статися наприкінці літа", — пояснив експерт.

Україні потрібна чисельна перевага в живій силі і більше зброї, зазначає Кларк, а зараз необхідно протриматися, доки не прибудуть нові снаряди.

Потрібно протриматися до наступного місяця або близько того і постаратися обійтись без серйозних втрат до наступних постачань зброї.

Кларк наполягає, що потрібно дивитися ширше: "Вони програють в одному напрямку, відступають, але виграють у двох інших".

Потрібно постаратися поступитися якнайменше територіями, щоб їх повернути, з боку ЗСУ буде потрібна зовсім інша стратегія.

Раніше Фокус повідомляв, що захоплення Одеси є наступною метою російських військ після Донбасу. Для України це важливе стратегічне місто, оскільки без Одеси не буде виходу до моря. Миколаїв же все одно, що "ворота" до Одеси, попри значну відстань у 110 км.

Нагадаємо, що Кремль вирішив приєднати Донецьку область, і вже визначено дату псевдореферендуму. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційній владі передано інструкції щодо підготовки місць, де пройде "референдум".