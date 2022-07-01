Российская ракета попала еще в одну базу отдыха в Одесской области (фото, видео)

Количество жертв ночного обстрела выросло до 18 человек, среди погибших — двое детей.

Во время ночных обстрелов Одесской области российская ракета попала еще в одну базу отдыха, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пообещав позже подробнее рассказать о последствиях удара.

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По данным заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, ракетный удар российской армии пришелся по прибрежному поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Тимошенко сообщил, что по состоянию на 8:30 во время обстрела погибли 18 человек, среди них 2 ребенка. 30 человек получили ранения.

По его словам, российские ракеты ударили по девятиэтажному жилому дому и базе отдыха. В девятиэтажке разрушена наружная стена и перекрытия с первого по девятый этаж. На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.

Ранее Сергей Братчук сообщал о том, что ночью 1 июля российская армия выпустила две крылатые ракеты по Белгород-Днестровскому району. По его словам, россияне запустили ракеты с самолетов стратегической авиации из акватории Черного моря.

Спасатели ГСЧС уточнили, что из-под завалов многоквартирного жилого дома в Белгород-Днестровском районе им удалось спасти 7 человек.

Журналист и аналитик Игорь Соловей в своем Telegram-канале сообщил, что в осуществлении ракетного удара по Одесской области участвовали три стратегических бомбардировщика Ту-22м3, которые вылетели из Волгоградской области и двигались в направлении оккупированного Крыма.