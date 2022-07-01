Російська ракета влучила в ще одну базу відпочинку на Одещині (фото, відео)
Кількість жертв нічного обстрілу зросла до 18 осіб, серед загиблих — двоє дітей.
Під час нічних обстрілів Одеської області російська ракета влучила ще в одну базу відпочинку, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пообіцявши пізніше докладніше розповісти про наслідки удару.
За даними заступника глави Офісу Президента України Кирила Тимошенка, ракетний удар російської армії припав по прибережному селищу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі. Тимошенко повідомив, що станом на 8:30 під час обстрілу загинули 18 людей, серед них 2 дитини. 30 людей отримали поранення.
За його словами, російські ракети вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку та базі відпочинку. У дев'ятиповерхівці зруйновано зовнішню стіну та перекриття з першого по дев'ятий поверх. На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу.
Раніше Сергій Братчук повідомляв про те, що вночі, 1 липня, російська армія випустила дві крилаті ракети в Білгород-Дністровському районі. За його словами, росіяни запустили ракети з літаків стратегічної авіації з акваторії Чорного моря.
Рятувальники ДСНС уточнили, що з-під завалів багатоквартирного житлового будинку у Білгород-Дністровському районі їм вдалося врятувати 7 людей.
Журналіст і аналітик Ігор Соловей у своєму Telegram-каналі повідомив, що у здійсненні ракетного удару по Одеській області брали участь три стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, які вилетіли з Волгоградської області і рухалися в напрямку окупованого Криму.