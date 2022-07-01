Російська ракета влучила в ще одну базу відпочинку на Одещині (фото, відео)

Кількість жертв нічного обстрілу зросла до 18 осіб, серед загиблих — двоє дітей.

Під час нічних обстрілів Одеської області російська ракета влучила ще в одну базу відпочинку, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пообіцявши пізніше докладніше розповісти про наслідки удару.

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За даними заступника глави Офісу Президента України Кирила Тимошенка, ракетний удар російської армії припав по прибережному селищу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі. Тимошенко повідомив, що станом на 8:30 під час обстрілу загинули 18 людей, серед них 2 дитини. 30 людей отримали поранення.

За його словами, російські ракети вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку та базі відпочинку. У дев'ятиповерхівці зруйновано зовнішню стіну та перекриття з першого по дев'ятий поверх. На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу.

Раніше Сергій Братчук повідомляв про те, що вночі, 1 липня, російська армія випустила дві крилаті ракети в Білгород-Дністровському районі. За його словами, росіяни запустили ракети з літаків стратегічної авіації з акваторії Чорного моря.

Рятувальники ДСНС уточнили, що з-під завалів багатоквартирного житлового будинку у Білгород-Дністровському районі їм вдалося врятувати 7 людей.

Журналіст і аналітик Ігор Соловей у своєму Telegram-каналі повідомив, що у здійсненні ракетного удару по Одеській області брали участь три стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, які вилетіли з Волгоградської області і рухалися в напрямку окупованого Криму.