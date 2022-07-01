Впервые за 40 лет. Новый шлем для летчиков ВВС США – уже скоро

Вскоре ВВС США представят новый шлем для летчиков боевых самолетов, который облегчит извечную боль в шее любого боевого авиатора и подойдет под любые параметры черепной коробки.

Калифорнийская компания LIFT Airborne получила разрешение на разработку шлема "AV 2.2" в апреле – почти через четыре года после того, как ВВС начали поиски замены нынешней модели. Это первый с 1980-х годов случай, когда ВВС пересматривают головной убор, используемый большинством летчиков.

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Фокус перевел новый текст Рейчел С. Коэн, посвященный новому шлему ВВС США.

"После более чем 30 лет опыта травм шеи и спины, связанных с использованием нынешних шлемов, летчики с нетерпением ждут поставок шлемов, подходящих для пользователей всех размеров головы, полов и национальностей", – заявили представители ВВС.

Ведомство выбирало из более сотни различных предложений, поступивших через AFWERX – группу ВВС, которая ускоряет практическое внедрение уникальных идей с помощью новых подрядчиков.

Нынешние шлемы слишком тяжелые, поскольку с годами к ним добавляли новые технологические элементы. По заявлениям ВВС, из-за новых дисплеев также сместился центр тяжести шлема. В результате он может давить на голову летчика и напрягать его шею и спину.

Прототип LIFT призван исправить это и обеспечить удобную посадку благодаря использованию опыта компании в области ортопедии и экстремальных видов спорта.

[ + – ] Новый шлем для ВВС США "AV 2.2"

Летчики смогут менять подкладки внутри шлема для большей или меньшей амортизации, а также включать подсветку, которая не засвечивает цифровой дисплей в визоре. Кроме того, они получат возможность двигать визор или закреплять ремень на подбородке одной рукой.

"Необходимо учитывать технологическую интеграцию различных систем, таких как системы наведения оружия и целеуказания, систему улучшенной разборчивости речи, подсветку, а также удобство использования, – заявили в компании. – Общая эффективность в сценариях катапультирования и поисковых операций также нуждается в улучшении по сравнению с устаревшим текущим оборудованием".

LIFT утверждает, что его разработка экономит деньги, а также проста в обслуживании и ремонте. ВВС пока не сообщали цену шлема и общую сумму контракта на производство.

Компания также планирует выпустить уменьшенную версию. Она будет лучше облегать головы женщин и других людей, для которых стандартный размер слишком велик, а также позволит снизить излишнюю нагрузку на позвоночник и улучшить расположение шлема.

Если все пройдет гладко, LIFT планирует начать выпуск шлемов в 2024 году. Первыми их получат летчики истребителей F-15E Strike Eagle.

Затем они поступят на вооружение всех экипажей пилотируемых самолетов, кроме F-35A Lightning II и вертолетов, у которых есть собственное специализированное снаряжение.

[ + – ] Первыми их получат летчики истребителей F-15E Strike Eagle

Об авторе

Рейчел Коэн начала работать старшим репортером Air Force Times в марте 2021 года. Ее статьи появлялись в журналах Air Force Magazine, Inside Defense, Inside Health Policy, Frederick News-Post (штат Мэриленд), Washington Post и других.