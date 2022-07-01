Уперше за 40 років. Новий шолом для льотчиків ВПС США – вже скоро

Незабаром ВПС США представлять новий шолом для льотчиків бойових літаків, який полегшить біль у шиї будь-якого бойового авіатора та підійде під будь-які параметри черепної коробки.

Каліфорнійська компанія LIFT Airborne отримала дозвіл на розробку шолома "AV 2.2" у квітні — майже через чотири роки після того, як ВПС розпочали пошуки заміни нинішньої моделі. Це перший з 1980-х років випадок, коли ВПС переглядають головний убір, який використовується більшістю льотчиків.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Фокус переклав новий текст Рейчел С. Коен, присвячений новому шолому ВПС США.

"Після більш ніж 30 років досвіду травм шиї та спини, пов'язаних із використанням нинішніх шоломів, льотчики з нетерпінням чекають на постачання шоломів, що підходять для користувачів усіх розмірів голови, статей і національностей", — заявили представники ВПС.

Відомство обирало з більш ніж сотні різних пропозицій, що надійшли через AFWERX — групу ВПС, яка прискорює практичне впровадження унікальних ідей за допомогою нових підрядників.

Нинішні шоломи надто тяжкі, оскільки з роками до них додавали нові технологічні елементи. За заявами ВПС, через нові дисплеї також змістився центр ваги шолома. Як наслідок він може тиснути на голову льотчика та напружувати його шию та спину.

Прототип LIFT покликаний виправити це та забезпечити зручну посадку завдяки використанню досвіду компанії в галузі ортопедії та екстремальних видів спорту.

[ + – ] Новий шолом для ВПС США "AV 2.2"

Льотчики зможуть змінювати підкладки всередині шолома для більшої чи меншої амортизації, а також вмикати підсвічування, яке не засвічує цифровий дисплей у візорі. Крім того, вони матимуть можливість рухати візор або закріплювати ремінь на підборідді однією рукою.

"Необхідно враховувати технологічну інтеграцію різних систем, таких як системи наведення зброї та цілевказування, систему покращеної розбірливості мовлення, підсвічування, а також зручність використання, — заявили в компанії. — Загальна ефективність у сценаріях катапультування і пошукових операцій також потребує поліпшення порівняно із застарілим поточним обладнанням".

LIFT стверджує, що його розробка економить гроші, а також проста в обслуговуванні та ремонті. ВПС поки не повідомляли ціну шолома та загальну суму контракту на виробництво.

Компанія також планує випустити зменшену версію. Вона краще облягатиме голови жінок та інших людей, для яких стандартний розмір занадто великий, а також дозволить знизити зайве навантаження на хребет і покращити розташування шолома.

Якщо все пройде гладко, LIFT планує розпочати випуск шоломів у 2024 році. Першими їх отримають льотчики винищувачів F-15E Strike Eagle.

Потім вони надійдуть на озброєння всіх екіпажів пілотованих літаків, крім F-35A Lightning II і вертольотів, у яких є власне спеціалізоване спорядження.

[ + – ] Першими отримають льотчики винищувачів F-15E Strike Eagle

Про автора

Рейчел Коен почала працювати старшою репортеркою Air Force Times у березні 2021 року. Її статті з'являлися в журналах Air Force Magazine, Inside Defense, Inside Health Policy, Frederick News-Post (штат Меріленд), Washington Post та інших.