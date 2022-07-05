Под Херсоном ВСУ уничтожили 30 оккупантов, 2 склада боеприпасов и РСЗО "Ураган", — ОК "Юг"

По данным наших военных, среди других потерь россиян — танк Т-62 и гаубица "Мста-Б". Вместе с тем, сохраняется угроза со стороны моря, где дислоцированы 5 платформ для запуска ракет класса "Калибр" в количестве 30 штук.

На Херсонском направлении ВСУ в качестве своих мишеней продолжают выбирать склады боеприпасов россиян и места дислокации войск и техники. За минувшие сутки были уничтожены 2 склада боеприпасов противника. Удар наносился по войскам РФ в районе Дарьевки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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В общей сложности, артеллерия ВСУ обезвредила:

30 российских военных,

танк Т-62,

РСЗО "Ураган",

гаубицу "Мста-Б",

8 единиц автомобильной техники

2 склада боеприпасов

В Южной операционной зоне российские войска продолжают задействовать танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию вдоль линии фронта. Под Херсоном войска РФ преимущественно прибегают к тактике авиаударов.

Со стороны Ольгиного и Архангельского вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли 4 удара по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Жертв нет. Артустановки противника обстреляли Большую Костромку. Есть разрушения гражданской инфраструктуры.

В качестве ответных действий штурмовики ВСУ нанесли удар по скоплению российских войск в районе Давыдова Брода. После этого российские истребители Су-35 выпустили две крылатые ракеты "воздух-воздух".

Угроза в Черном море

В северо-западной части моря дислоцируются 3 надводных и 2 подводных платформы для запуска ракет класса "Калибр", на вооружении порядка 30 ракет.

Сохраняется угроза ракетных ударов по Одессе после того, как ВСУ установили контроль над островом Змеиный.

Подкрепление для ВС РФ из Хабаровска и боеприпасы из Крыма

Российские войска пытаются ротировать личный состав и обеспечить поставки боеприпасов. Из Крыма на железнодорожную станцию ​​Каланчак (Скадовский район) привезли 17 вагонов с боеприпасами. Также прибыло подкрепление живой силы из Хабаровского края.

Ранее Фокус сообщал, что Украина эффективно использует французские гаубицы Caesar, но все же их недостаточно. У сил РФ количественное превосходство по части тяжелой артиллерии. Однако есть надежда, что поставки зарубежных гаубиц и РСЗО помогут переломить ход войны.

Российские войска исчерпали наступательный потенциал при захвате Лисичанска и Северодонецка. ВС РФ потеряли много живой силы и техники, поэтому была упущена возможность продолжить наступление для захвата Донецкой области.