Під Херсоном ЗСУ знищили 30 окупантів, 2 склади боєприпасів і РСЗВ "Ураган", — ОК "Південь"

За даними наших військових, серед інших втрат росіян — танк Т-62 та гаубиця "Мста-Б". Разом із тим зберігається загроза з боку моря, де дислоковано 5 платформ для запуску ракет класу "Калібр" у кількості 30 штук.

На Херсонському напрямку ЗСУ своїми мішенями продовжують обирати склади боєприпасів росіян та місця дислокації військ і техніки. Минулої доби знищили 2 склади боєприпасів противника. Удар наносили по військах РФ у районі Дар'ївки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Загалом артелерія ЗСУ знешкодила:

30 російських військових,

танк Т-62,

РСЗВ "Ураган",

гаубицю "Мста-Б",

8 одиниць автомобільної техніки

2 склади боєприпасів

У Південній операційній зоні російські війська продовжують залучати танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію вздовж лінії фронту. Під Херсоном війська РФ переважно вдаються до тактики авіаударів.

Із боку Ольгиного й Архангельського вертольоти Ка-52 "Алігатор" завдали 4 ударів по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Жертв немає. Артустановки противника обстріляли Велику Кострому. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Як дії у відповідь штурмовики ЗСУ завдали удару по скупченню російських військ в районі Давидового Броду. Після цього російські винищувачі Су-35 випустили дві крилаті ракети "повітря-повітря".

Загроза в Чорному морі

У північно-західній частині моря дислокуються 3 надводні та 2 підводні платформи для запуску ракет класу "Калібр", на озброєнні близько 30 ракет.

Зберігається загроза ракетних ударів по Одесі після того, як ЗСУ встановили контроль над островом Зміїний.

Підкріплення для ЗС РФ із Хабаровська та боєприпаси з Криму

Російські війська намагаються ротувати особовий склад і забезпечити постачання боєприпасів. Із Криму на залізничну станцію Каланчак (Скадовський район) привезли 17 вагонів із боєприпасами. Також прибуло підкріплення живої сили з Хабаровського краю.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна ефективно використовує французькі гаубиці Caesar, але все ж таки їх недостатньо. У сил РФ кількісна перевага у важкій артилерії. Однак є надія, що постачання закордонних гаубиць і РСЗВ допоможуть переламати хід війни.

Російські війська вичерпали наступальний потенціал при захопленні Лисичанська та Сєвєродонецька. ЗС РФ втратили багато живої сили й техніки, тому було втрачено можливість продовжити наступ для захоплення Донецької області.