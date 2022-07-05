ВСУ все еще сражаются за Луганскую область, — Гайдай

ВС РФ захватили большую часть Луганской области, однако, по данным Генштаба ВСУ, бои на административных границах региона все еще продолжаются.

Во вторник глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские войска отразили наступление российских войск на село Белогоровка — один из нескольких населенных пунктов Луганского региона, который все еще остается под контролем Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ОВА.

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"Основные усилия российских войск сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в административных границах. Продолжаются обстрелы населенных пунктов области", — объяснил он.

Также отмечается, что на оккупированных территориях устанавливаются свои порядки.

"Рассказываются сказки об открытии школ с 1 сентября и быстром восстановлении коммуникаций. Все это — ложь, то же было и в Мариуполе. Все видели, как бежала вода по разрушенным домам. Единственное, на что способны россияне — терроризировать местное население. Ведутся поиски активистов и родственников военных, в этом помогают коллаборационисты", — отметил Гайдай.

Судя по всему, президент РФ Владимир Путин объявил операционную паузу. ВС РФ захватили большую часть Луганской области, однако сообщения ВСУ говорят об обратном. По данным Генерального штаба, бои на административных границах региона продолжаются.

В соседней Донецкой области обстрелам подверглись несколько городов: Авдеевка, Марьинка и Бахмут. Пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура, согласно информации украинских военных.

За последние сутки были убиты по меньшей мере два человека, еще шесть получили ранения.

Ранее Фокус сообщал об угрозе для Одессы по мере того, как РФ захватывает больше территорий, чем теряет. По мнению британского политика Тобиаса Эллвуда, такими темпами ВС РФ доберутся до Одессы, поэтому он призвал западные страны направить на передовую оружие стандарта НАТО.

Напомним, что российские войска потеряли свой потенциал в Лисичанске и Северодонецке, поэтому время для дальнейшего наступления было упущено.