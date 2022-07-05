ЗСУ все ще борються за Луганську область, — Гайдай

ЗС РФ захопили більшу частину Луганської області, проте повідомлення ЗСУ говорять про протилежне. За даними Генштабу ЗСУ, бої на адміністративних кордонах регіону продовжуються.

У вівторок голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські війська відбили наступ російських військ на село Білогорівка — один із кількох населених пунктів Луганського регіону, який все ще залишається під контролем Києва. Про це повідомляється в Telegram-каналі глави ОВА.

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"Основні зусилля російських військ зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області в адміністративних кордонах. Триває обстріл населених пунктів області", — пояснив він.

Також наголошується, що на окупованих територіях встановлюються свої порядки.

"Розповідаються казки про відкриття шкіл із 1 вересня та швидке відновлення комунікацій. Усе це — брехня, те саме було і в Маріуполі. Усі бачили, як бігла вода по зруйнованих будинках. Єдине, на що здатні росіяни — тероризувати місцеве населення. Ведуться пошуки активістів і родичів військових, у цьому допомагають колабораціоністи", — зазначив Гайдай.

Зважаючи на все, президент РФ Володимир Путін оголосив операційну паузу. ЗС РФ захопили більшу частину Луганської області, проте повідомлення ЗСУ говорять про протилежне. За даними Генерального штабу, бої на адміністративних кордонах регіону продовжуються.

У сусідній Донецькій області обстріляли кілька міст: Авдіївка, Мар'їнка і Бахмут. Постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура, відповідно до інформації українських військових.

За останню добу було вбито щонайменше двох людей, ще шість отримали поранення.

Раніше Фокус повідомляв про загрозу для Одеси у міру того, як РФ захоплює більше територій, ніж втрачає. На думку британського політика Тобіаса Еллвуда, такими темпами ЗС РФ дістануться Одеси, тому він закликав західні країни відправити на передову зброю стандарту НАТО.

Нагадаємо, що російські війська втратили свій потенціал у Лисичанську та Сєвєродонецьку, тому час для подальшого наступу було втрачено.