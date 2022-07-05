Украинский производитель беспилотников PD-2 переезжает в Польшу

В украинской компании UkrSpecSystems говорят, что это сможет гарантировать обеспечение потребностей ВСУ.

Украинская компания UkrSpecSystems, производящая БПЛА PD-2, решила открыть офис в Польше и наладить там производство. Об этом производитель сообщил на своей странице в Facebook.

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Как рассказали в компании, в первые дни российского вторжения офис UkrSpecSystems в Киеве был частично разрушен. В связи с этим производители военной техники были вынуждены в короткий срок перевезти и запустить временные офисы и производственные площадки в западных регионах Украины.

Однако теперь компания приняла решение наладить производство в соседней стране. Как считает производитель беспилотников, это сможет гарантировать обеспечение потребностей ВСУ.

"На протяжении последних четырех месяцев продукция ООО "Укрспецсистем" активно использовалась при ведении боевых действий. Зарекомендовав себя надежными и эффективными образцами вооружения в противостоянии российским силам", — подчеркнули в компании.

Многоцелевой беспилотник производства Ukrspecsystems предназначен для ведения разведки, способен также нести бомбовую нагрузку весом до 3 кг. Возможны поставки в варианте с вертикальной системой взлета и посадки. PD-2 применяется украинскими военными для корректировки работы артиллерии.

Напомним, Фокус подготовил рейтинг лучшего украинского оружия. В статье "От "Стугны" до автомата "Малюк". ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией" можно узнать более детальную информацию о БПЛА PD-2 с отзывом оператора разведки и характеристиками.

Ранее мы рассказывали, что благотворительный фонд "Повернись живим" закупил 10 беспилотных комплексов PD-2 с передвижными наземными станциями за $8,5 млн. Это самый дорогой проект в истории организации.