Український виробник безпілотників PD-2 переїжджає в Польщу

В українській компанії UkrSpecSystems кажуть, що це зможе гарантувати забезпечення потреб ЗСУ.

Українська компанія UkrSpecSystems, яка виробляє БПЛА PD-2, вирішила відкрити офіс у Польщі та налагодити там виробництво. Про це виробник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Як розповіли в компанії, у перші дні російського вторгнення офіс UkrSpecSystems у Києві частково зруйнували. У зв'язку з цим виробники військової техніки були змушені в короткий термін перевезти та запустити тимчасові офіси та виробничі майданчики в західних регіонах України.

Однак тепер компанія вирішила налагодити виробництво в сусідній країні. Як вважає виробник безпілотників, це зможе гарантувати забезпечення потреб ЗСУ.

"Протягом останніх чотирьох місяців продукція ТОВ "Укрспецсистем" активно використовувалася під час ведення бойових дій. Зарекомендувавши себе надійними та ефективними зразками озброєння у протистоянні російським силам", — наголосили в компанії.

Багатоцільовий безпілотник виробництва Ukrspecsystems призначений для ведення розвідки, здатний також нести бомбове навантаження вагою до 3 кг. Можливі поставки у варіанті з вертикальною системою зльоту та посадки. PD-2 застосовують українські військові для коригування артилерії.

Нагадаємо, Фокус підготував рейтинг найкращої української зброї. У статті "Від "Стугни" до автомата "Малюк". ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією" можна дізнатися детальнішу інформацію про БПЛА PD-2 з відгуком оператора розвідки та характеристиками.

Раніше ми розповідали, що благодійний фонд "Повернись живим" закупив 10 безпілотних комплексів PD-2 із пересувними наземними станціями за $8,5 млн. Це найдорожчий проєкт в історії організації.